Мастерство инкрустации перламутром по дереву получило признание ЮНЕСКО

Инкрустация перламутром по дереву – древний вид искусства. В декабре прошлого года его внесли в список..

Инкрустация перламутром по дереву – древний вид искусства. В декабре прошлого года его внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. В Азербайджане это мастерство передавалось из поколения в поколение. Правильнее его называть интарсией, поскольку перламутр углубляют в дерево.

[Фаиг Исмаилов, культуролог]:

«Сначала перламутр использовали для декорирования украшений и подарков, охотничьего оружия, а также кинжалов и мечей».

В Азербайджане осталось немного мастеров, которые занимаются инкрустацией перламутром. Один из них – Айнур Саламзаде. Впервые увидела изделия, декорированные таким способом, в музее. Они её буквально заворожили.

[Айнур Саламзаде, мастер по инкрустации перламутром]:

«Я очень удивилась, увидев перламутр. Как он крепится? Как вообще такое можно сделать?»

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Айнур обучилась этому искусству и теперь сама создаёт прекрасные изделия.

[Айнур Саламзаде, мастер по инкрустации перламутром]:

«Ракушку очищают. Вот у неё такая форма. <…> Мы режем ракушку на кусочки и вручную придаём этим кусочкам форму».

Перламутр – это внутренний слой раковин морских и пресноводных моллюсков. Состав у него почти такой же, как у жемчуга. Перламутром украшают зеркала, шкатулки, письменные столы и музыкальные инструменты. Причём это не только инкрустация, но и живопись. Мастера создают и простые геометрические узоры, и сложные картины.

По словам Айнур, не достаточно украсить один или два предмета, чтобы стать мастером. На обучение уходят годы. Банучичек учится у Айнур несколько лет, но пока ни одну работу не выполняет самостоятельно. Хотя с каждым разом у неё получается делать всё быстрее и качественнее.

Мастера выбирают для работы орех, эбеновое дерево и красное дерево махагони.

[Банучичек Исмаилова, студентка]:

«Перламутр очень красиво оттеняет древесину. Он отлично гармонирует с обожжённым ореховым деревом».

Айнур говорит, что заказов на такие изделия очень много. Выполнить все не получается. Азербайджанские мастера надеются, что новый статус привлечёт внимание молодёжи к этому ремеслу, и оно будет развиваться.

Заявку на включение в список ЮНЕСКО совместно подавали Азербайджан и Турция.

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