Австралийке Джун Боуз Уэллер 94 года, и 80 из них она пишет картины. И хотя зрение..

Жизнь в творчестве: 94-летняя австралийка пишет картины без остановки

Австралийке Джун Боуз Уэллер 94 года, и 80 из них она пишет картины. И хотя зрение уже не то, но у Джун правило – ни дня без живописи.

[Джун Боуз Уэллер, художница]:

«Это всегда доставляло мне огромное удовольствие. Это важная сторона моей жизни. Неважно, каким был день, я должна его запечатлеть».

Джун не только художница, но и первопроходец в области арт-терапии в Австралии. В 40-х она работала в мельбурнской больнице, где лечились солдаты, вернувшиеся со Второй мировой войны.

[Джун Боуз Уэллер, художница]:

«Мы рисовали вместе до лечения, а затем после него. И это стало началом трудотерапии, арт-терапии».

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В 50-х и 60-х художница работала в австралийской сети универмагов Myer.

[Джун Боуз Уэллер, художница]:

«Руководство искало художника, который придумает новые логотипы для магазина и выпустит новые печатные материалы. В то время стали чаще обращаться к творчеству».

Джун также осваивает новые технологии и рисует цифровые картины на планшете.

[Джун Боуз Уэллер, художница]:

«Для меня искусство стало жизнью. Думаю, без искусства я не прожила бы так долго».

Недавно у художницы прошла персональная выставка. На ней ценители искусства смогли насладиться пейзажами, выполненными акварелью.

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