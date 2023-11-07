Посол Франции при ООН призвал к полному прекращению огня в Газе

К прекращению огня в секторе Газа призвал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер после..

К прекращению огня в секторе Газа призвал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер после экстренного заседания в Совете Безопасности. По его словам, ситуация в анклаве ухудшается. [Николя де Ривьер, постоянный представитель Франции при ООН]:«Гуманитарные усилия, предпринимаемые сейчас, недостаточны. Боевые действия продолжаются, и они должны прекратиться. Нам нужен устойчивый и прочный мирный договор. Но сначала нужно прекращение огня, чтобы обеспечить гуманитарный доступ».

Позже на этой неделе Париж проведёт международную гуманитарную конференцию, целью которой будет помощь гражданскому населению Газы. Там также рассмотрят вопрос создания морского коридора для доставки гуманитарной помощи и использования кораблей для оказания помощи раненым.

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И Израиль, и боевики ХАМАС, контролирующие сектор Газа, отвергают призывы международного сообщества о прекращении огня. Израиль говорит, что в первую очередь должны быть освобождены заложники, захваченные ХАМАС во время его атаки на юг Израиля 7 октября. ХАМАС заявляет, что не освободит их и не прекратит боевые действия, пока Газа подвергается нападению.

По данным израильской армии, 31 солдат был убит с тех пор, как 27 октября в анклаве началась наземная операция. Военные говорят, что боевики скрываются среди мирных жителей и в больницах. ХАМАС отвечает, что это ложное заявление, и что ООН его стоит проверить.

Израиль продолжает ночные бомбардировки анклава с воздуха, земли и моря. При этом Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщает, что они привели к гибели более 10 тысяч человек.

Между тем, США добиваются перерывов в конфликте. Представитель Вашингтона, как и Израиль, говорит, что ХАМАС воспользуется полным прекращением огня в своих целях.

[Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН]:«Мы пытаемся двигаться вперёд, прежде всего, предотвращая распространение этой войны, решая гуманитарную ситуацию на местах, это два важнейших элемента. Ещё заложники – пытаемся вызволить заложников».

Европейский Союз обещает увеличить гуманитарную помощь Газе на 25 миллионов евро. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, общая помощь ЕС гражданскому населению составит 100 миллионов евро.

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