Бывший президент Дональд Трамп дал показания в суде в качестве ответчика по иску о гражданском мошенничестве...

Дональд Трамп дал показания по делу о мошенничестве и раскритиковал судью

Бывший президент Дональд Трамп дал показания в суде в качестве ответчика по иску о гражданском мошенничестве. Его подала генеральный прокурор-демократ Нью-Йорка Летиция Джеймс в сентябре 2022 года.

Процесс под председательством судьи Артура Энгорона, тоже демократа, начался 2 октября. Ряд банкиров, финансовых экспертов и бухгалтеров Trump Organization уже дали показания. Также перед судом выступили Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший – оба исполнительные вице-президенты Trump Organization.

Генеральный прокурор обвиняет Трампа в искусственном завышении стоимости активов в отчётах о финансовом состоянии Trump Organization, чтобы получить более выгодные условия от банков и страховщиков.

Бывший президент ещё раз заявил, что не совершил никакого правонарушения в деле, которое может решить судьбу его империи недвижимости. Он также обрушился с критикой на судью, который может наложить на его организацию миллионные штрафы. Прокурор требует 250 миллионов долларов штрафа, а также запрета для Трампа и его сыновей вести бизнес в штате Нью-Йорк.

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[Дональд Трамп, бывший президент США]:«Это дело вообще не должны были возбуждать. Его следует немедленно закрыть. Мошенничество совершается под предводительством суда».

Дональд Трамп – лидирующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах 2024 года. Он заявляет, что все судебные дела призваны помешать ему баллотироваться.

В отношении него ведётся четыре уголовных дела, которые могут завершиться тюремными сроками.

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