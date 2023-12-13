В ООН потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа

Организация Объединённых Наций потребовала немедленного гуманитарного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС. 153 представителя..

Организация Объединённых Наций потребовала немедленного гуманитарного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС. 153 представителя организации поддержали резолюцию во время сессии Генеральной Ассамблеи. 23 страны воздержались, а восемь выступили против документа, включая Израиль и США.

Недавно Вашингтон наложил вето на подобную резолюцию в Совете Безопасности. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила Генеральной Ассамблее перед голосованием, что есть аспекты резолюции, которые США поддержали, такие как необходимость срочного решения тяжёлой гуманитарной ситуации в секторе Газа, защиты гражданского населения и освобождения заложников.

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[Линда Томас-Гринфилд, посол США при ООН]:«Любое прекращение огня прямо сейчас будет в лучшем случае временным, а в худшем – опасным. Опасным для израильтян, которые будут подвергаться жестоким нападениям, а также опасным для палестинцев, которые заслуживают шанса построить для себя лучшее будущее, свободное от ХАМАС».

Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну.

Принятый документ потребовал немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников и соблюдения воюющими сторонами международного права, особенно в отношении защиты гражданского населения.

Посол Пакистана в ООН Мунир Акрам заявил, что вину в конфликте «необходимо возложить на обе стороны».

[Мунир Акрам, посол Пакистана при ООН]:«Я уверен, что все эти члены не согласятся возложить вину только на ХАМАС, исключив Израиль. Это было бы несправедливо и неравноправно».

США и Израиль выступают против прекращения огня, поскольку считают, что это принесет только пользу ХАМАС. Вместо этого Вашингтон поддерживает паузу в боевых действиях, чтобы защитить мирное население и позволить освободить заложников, захваченных палестинскими боевиками 7 октября.

[Гилад Эрдан, посол Израиля при ООН]:«Перемирие означает одно и только одно: обеспечение выживания ХАМАС, террористов, совершающих геноцид и стремящихся уничтожить Израиль и евреев. Устав ХАМАС ясно это показывает. А лидеры ХАМАС публично заявили, что 7 октября было всего лишь репетицией».

На сегодня большая часть из 2 миллионов 300 тысяч жителей Газы бежали из своих домов. ООН предупреждает об усугублении гуманитарной ситуации в прибрежном анклаве, заявляя, что сотни тысяч людей голодают.

Между тем, 197 грузовиков с гуманитарной помощью проверили и направили в Газу. Об этом сообщило израильское агентство по гражданской координации с палестинцами.

Согласно новой системе, фуры будут прибывать на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом на границе между Израилем, сектором Газа и Египтом из Иордании, а затем въезжать в сектор Газа из Рафаха.

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