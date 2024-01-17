Ракетный удар со стороны Ирана: Ирак отозвал посла

Иракские курды вышли на протест после того, как иранская ракета поразила цели на севере Ирака. Эта..
Дата загрузки: 2024-01-17
Эта атака вызвала необычное противостояние между соседями и союзниками.
Тегеран настаивает, что удар был направлен на сдерживание угроз со стороны израильских шпионов. Но Багдад в ответ отозвал своего посла и вызвал иранского дипломатического представителя для объяснений.
Министерство иностранных дел Ирака заявило, что примет все меры для защиты своего суверенитета. А Иран говорит, что уважает территориальную целостность других стран, но это было его «законное право на защиту национальной безопасности».
В результате первого прямого военного удара Ирана в регионе, связанного с войной в Газе, несколько мирных жителей Ирака погибли, ещё несколько получили ранения.
Государственные СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции нанёс удар по так называемому израильскому разведывательному центру. Он находился в Курдистане, полуавтономном регионе Ирака, недалеко от консульства США.
Между тем, премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани выступил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.[Масрур Барзани, премьер-министр Иракского Курдистана]:
«Мы не участвуем в этом конфликте, мы не знаем, почему Иран принимает ответные меры против гражданского населения Курдистана, особенно в Эрбиле. У нас нет враждебности ни к одному из наших соседей, особенно к Ирану».
Этот инцидент усилил обеспокоенность по поводу расширения и ухудшения нестабильности на Ближнем Востоке. Война между Израилем и ХАМАС, начавшаяся 7 октября, привела к тому, что в конфликт были вовлечены союзники Ирана из Ливана, Сирии, Ирака и Йемена.
Также есть опасения, что ареной регионального конфликта может стать Ирак. Так, с 7 октября на американских военных в Ираке совершили десятки нападений. В ответ США нанесли удары по группировкам боевиков, которые связаны с Ираном, но формально входят в состав сил безопасности Ирака.
Иран, который поддерживает ХАМАС в войне с Израилем, обвиняет США в поддержке израильских преступлений в секторе Газа. Вашингтон же говорит, что поддерживает Израиль в его военной операции, однако обеспокоен количеством убитых мирных жителей в анклаве.
Короткая ссылка на эту страницу: