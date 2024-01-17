Ракетный удар со стороны Ирана: Ирак отозвал посла

Иракские курды вышли на протест после того, как иранская ракета поразила цели на севере Ирака. Эта..

Иракские курды вышли на протест после того, как иранская ракета поразила цели на севере Ирака.

Эта атака вызвала необычное противостояние между соседями и союзниками.

Тегеран настаивает, что удар был направлен на сдерживание угроз со стороны израильских шпионов. Но Багдад в ответ отозвал своего посла и вызвал иранского дипломатического представителя для объяснений.

Министерство иностранных дел Ирака заявило, что примет все меры для защиты своего суверенитета. А Иран говорит, что уважает территориальную целостность других стран, но это было его «законное право на защиту национальной безопасности».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В результате первого прямого военного удара Ирана в регионе, связанного с войной в Газе, несколько мирных жителей Ирака погибли, ещё несколько получили ранения.

Государственные СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции нанёс удар по так называемому израильскому разведывательному центру. Он находился в Курдистане, полуавтономном регионе Ирака, недалеко от консульства США.

Между тем, премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани выступил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

[Масрур Барзани, премьер-министр Иракского Курдистана]:«Мы не участвуем в этом конфликте, мы не знаем, почему Иран принимает ответные меры против гражданского населения Курдистана, особенно в Эрбиле. У нас нет враждебности ни к одному из наших соседей, особенно к Ирану».

Этот инцидент усилил обеспокоенность по поводу расширения и ухудшения нестабильности на Ближнем Востоке. Война между Израилем и ХАМАС, начавшаяся 7 октября, привела к тому, что в конфликт были вовлечены союзники Ирана из Ливана, Сирии, Ирака и Йемена.

Также есть опасения, что ареной регионального конфликта может стать Ирак. Так, с 7 октября на американских военных в Ираке совершили десятки нападений. В ответ США нанесли удары по группировкам боевиков, которые связаны с Ираном, но формально входят в состав сил безопасности Ирака.

Иран, который поддерживает ХАМАС в войне с Израилем, обвиняет США в поддержке израильских преступлений в секторе Газа. Вашингтон же говорит, что поддерживает Израиль в его военной операции, однако обеспокоен количеством убитых мирных жителей в анклаве.

Короткая ссылка на эту страницу: