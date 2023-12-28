Израиль призвал Ливан остановить атаки «Хезболлы»

Министр по чрезвычайным ситуациям Израиля Бени Ганц предупредил Ливан, чтобы тот остановил атаки «Хезболлы» на север..

Министр по чрезвычайным ситуациям Израиля Бени Ганц предупредил Ливан, чтобы тот остановил атаки «Хезболлы» на север Израиля.

Согласно заявлению израильского правительства, группировка должна отступить от границы в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Бени Ганц, министр по чрезвычайным ситуациям Израиля]:«Срок для дипломатического решения истекает. Если мир и правительство Ливана не предпримут меры, чтобы предотвратить обстрел жителей северных территорий Израиля и дистанцировать «Хезболлу» от границы, это сделает ЦАХАЛ».

Ранее Израиль заявил, что его военные самолёты нанесли удары по военным позициям «Хезболлы» и другим объектам в Ливане.

Тем временем, группировка, выступающая на стороне ХАМАС, в среду выпустила по Израилю самое большое однодневное количество ракет и боевых дронов с начала серии ежедневных столкновений.

Израиль же на этой неделе активизировал боевые действия в секторе Газа, особенно в центральном районе к югу от водного пути, который делит узкую прибрежную полосу пополам. Израильская армия предупредила мирных жителей, чтобы те покинули этот район. При этом многие говорят, что идти больше некуда.

Сотни тысяч палестинцев оказались в бедственном положении после начала ракетных обстрелов и наземной операции Израиля. В анклаве не хватает топлива, еды и лекарств. Тысячи людей живут на улицах.

При этом Израиль обвиняет ХАМАС в том, что из-за него палестинцы не получают гуманитарной помощи.

[Эйлон Леви, представитель правительства Израиля]:«К сожалению, на сегодняшний день механизм помощи ООН в секторе Газа оказался крайне недееспособным, поскольку он проходит через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. Помощь просто не доходит до людей, которые в ней нуждаются, поскольку её захватывает ХАМАС, а БАПОР это скрывает».

Согласно Министерству здравоохранения сектора Газа, в результате авиаудара Израиля в среду возле больницы Аль-Амаль в Хан-Юнисе на юге анклава погибло 20 палестинцев.

Израиль заявляет, что будет продолжать операцию до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС.

Короткая ссылка на эту страницу: