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Попрощаться с пандами приходят сотни людей в зоопарк в Вашингтоне

Попрощаться с пандами приходят сотни людей в зоопарк в Вашингтоне

Большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детёныш Сяо Цицзи проводят последние недели в Национальном..

Дата загрузки: 2023-11-08

Попрощаться с пандами приходят сотни людей в зоопарк в Вашингтоне

Большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детёныш Сяо Цицзи проводят последние недели в Национальном зоопарке в Вашингтоне. Попрощаться с ними приходят сотни людей.

Для многих визит к пандам стал семейной традицией.

[гость зоопарка]:
«Мы приходим уже в третий раз за последний месяц, и я наслаждаюсь каждой минутой здесь».

[гостья зоопарка]:
«Я обычно приезжаю сюда с друзьями и иду посмотреть на панд. Так что мне грустно от того, что они уедут».

В декабре бамбуковые медведи вернутся в Китай – заканчивается срок их аренды. Согласно договору, Китаю принадлежат и все детёныши, родившиеся в зарубежных зоопарках.

Впервые большие панды поселились здесь в 1972 году. Пока не известно, заключат ли новый договор аренды редких животных.

Китай использует так называемую панда-дипломатию в отношениях с другими странами. Изначально медведей дарили, но с 1984 года дают в аренду на десять лет. Один год владения пандой обходится в миллион долларов.
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