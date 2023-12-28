Какие космические события ожидают нас в 2024 году

Каких важных космических событий стоит ждать в 2024 году?

Во-первых, корабль Dream Chaser компании Sierra Space отправится к Международной космической станции. Он преемник вышедшего на пенсию «Шаттла», но в четыре раза меньше. Его главное преимущество в том, что он садится на стандартные взлётно-посадочные полосы вместо специально изготовленных космодромов и стартовых площадок.

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[Марсия Данн, корреспондент Associated Press]:«Dream Chaser выведут на орбиту, чтобы он достиг МКС и доставил на неё грузы. В будущем, возможно, он будет совершать туристические полёты».

Ещё один космический корабль, который дебютирует в следующем году, – это ракета-носитель New Glenn от компании Blue Origin. Она предназначена для вывода аппаратов и кораблей на орбиту Земли. Причём эту первую ступень можно будет использовать ещё до 25 раз.

Американский авиастроительный гигант Boeing также собирается провести первые пилотируемые испытания своей многоразовой капсулы Starliner. Она предназначена для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

[Марсия Данн, корреспондент Associated Press]:«Надеюсь, весной, может быть, в апреле, «Боинг» отправит её с двумя астронавтами НАСА, лётчиками-испытателями на борту, доставит их на космическую станцию для короткого визита, а затем вернёт обратно».

Ожидается, что в июне или июле Европейское космическое агентство запустит ракету Ariane 6, почти через год после последнего полёта ныне вышедшей на пенсию Ariane 5. В случае успеха Европа снова откроет двери в космос со своего космодрома во Французской Гвиане и больше не будет зависеть от таких компаний, как SpaceX Илона Маска.

А в октябре НАСА запустит свой космический корабль Europa Clipper, предназначенный для изучения спутника Юпитера – Европы.

[Марсия Данн, корреспондент Associated Press]:«Такой интригующей Европу делает то, что под её ледяной оболочкой, как почти уверены учёные, есть подземный океан».

Завершится год пилотируемым полётом вокруг Луны в рамках миссии под названием «Артемида II». Первый полёт был беспилотным. Он состоялся в конце 2022.

[Марсия Данн, корреспондент Associated Press]:«Четыре астронавта – три американца и один канадец – на этот раз действительно облетят Луну в капсуле «Орион», а затем вернутся обратно».

За этим последует полёт на спутник с последующей высадкой на его поверхность. В лучшем случае это произойдёт в 2025 году.

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