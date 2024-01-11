Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба – крупнейшая и самая мощная астрономическая обсерватория, когда-либо запущенная в..

Телескоп «Джеймс Уэбб» уже два года делает захватывающие снимки космоса

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба – крупнейшая и самая мощная астрономическая обсерватория, когда-либо запущенная в космос. И в течение последних полутора лет он делает снимки космических пейзажей.

25 декабря 2021 года телескоп стартовал из Французской Гвианы на европейской ракете «Ариан».

Обсерватория стоимостью десять миллиардов долларов отправилась к месту назначения на расстоянии миллиона 600 тысяч километров от Земли. Это более чем в четыре раза дальше Луны.

А 8 января 2022-го, то есть два года назад, телескоп открыл своё огромное зеркало. Это был последний подготовительный этап.

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«Джеймс Уэбб» мощнее, чем космический телескоп «Хаббл». Он сканирует космос в поисках света, исходящего от первых звёзд и галактик, образовавшихся 13,7 миллиарда лет назад.

Для этого НАСА пришлось снабдить телескоп самым большим и чувствительным зеркалом из когда-либо запущенных на орбиту. Учёные назвали его «золотым глазом».

Каждый из его 18 сегментов покрыт ультратонким слоем золота, хорошо отражающим инфракрасный свет.

«Джеймс Уэбб» настолько велик, что его пришлось сложить в стиле оригами, чтобы поместить в ракету.

Самая рискованная операция произошла совсем недавно. Развернулся солнцезащитный козырёк размером с теннисный корт. Так он создал тень для зеркала и инфракрасных детекторов.

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