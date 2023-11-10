Проблеме «утечке мозгов» посвятили выставку в Нигерии

Вот так выглядели типичные нигерийские гостиные в прошлые десятилетия. Необычная инсталляция призвана вызвать ностальгию у посетителей...

Вот так выглядели типичные нигерийские гостиные в прошлые десятилетия. Необычная инсталляция призвана вызвать ностальгию у посетителей. Такую комнату представили на художественной выставке Art X в Лагосе.

В этом году она посвящена острому вопросу – «утечке мозгов». Из Нигерии за рубеж уезжает много молодых специалистов.

[куратор выставки]:

«Люди в возрасте от 20 до 30 лет имеют право искать возможность устроить жизнь. Но мы знаем, что в Африке тоже открывается много возможностей. Так что сейчас самое время ими воспользоваться».

Миграцию талантливой молодёжи в Нигерии называют «джапа», что означает «бегство». Организаторы выставки предлагают гостям подискутировать на эту тему.

[Токини Петерсайд-Швебиг, основатель выставки Art X]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Наша команда задумалась о том, что вокруг очень много всего происходит, и проблемы могут возникать у многих людей. Мы хотели их привлечь туда, где можно поразмышлять, пообщаться и поучиться друг у друга. Мы можем вместе начать думать о том, как двигаться вперёд и продвигать вперёд всё общество».

Выставка Art X проходит с 2016 года. В ней участвуют художники и другие деятели искусства из разных стран Африки, а также с других континентов.

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