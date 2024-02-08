100-летию мастера пейзажа Ивана Варичева посвятили выставку в Санкт-Петербурге

Незамысловатой красоте русской деревни посвятил сотни картин художник Иван Варичев. К 100-летию российского живописца открылась выставка..
Дата загрузки: 2024-02-08
Варичев прошёл Вторую мировую войну, но ни одной картины на эту тему так и не написал.[Виктор Мерзляков, директор галереи, организатор выставки]:
«Пройдя все ужасы войны, был в самых страшных передрягах, он сохранил человечность и самоиронию. И он не хотел ни вспоминать, ни рассказывать о войне».
На выставке представлены 180 работ художника. Он писал пейзажи, жанровые композиции, тематические картины и этюды с натуры. Варичев родился в крестьянской семье, поэтому в его творчестве много деревенской тематики. Ранней весной художник спешил из города на пленэр.[Анатолий Анненков, художник]:
«Он прочувствовал её изнутри – вот эту тему деревни, в разные времена года. Вот эти лошадки его любимые, они его трогают. У него такая лирика своя».
Эксперты считают, что Иван Варичев оправдывает звание Народного художника.[Игорь Петров, профессор академии художеств]:
«Я прошёл по всем залам. Удивительное разнообразие живописных приёмов, удивительное разнообразие колорита, композиции, пластики». [Александр Крылов, профессор академии художеств им. Репина]:
«Чувство правды всегда во всём, и чувство красоты. В каждом кустике, который он изображает, в каждом полене, в каждом бревне, в каждой курочке и лошадке».
Варичев получил высшее образование после войны. Обучался реализму в школе художников, которые принадлежат ветви именитых мастеров пейзажной живописи Репина, Чистякова.[Василий Братанюк, художник]:
«Он один из самых первых учеников Юрия Михайловича Непринцева. Он принял эту эстафету, которая к Непринцеву пришла от Бродского, Савинского».
По словам правнучки художника, он научил её умению видеть красоту и любить природу, а также ценить минуты уединения. Он прожил 92 года.[Алёна Фоменко, правнучка Ивана Варичева]:
«В картинах дедушки очень хорошо видно то, как он умел соединяться с природой и умел чувствовать и передавать эти ощущения в картинах».
Выставка продлится до конца марта.
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