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100-летию мастера пейзажа Ивана Варичева посвятили выставку в Санкт-Петербурге

100-летию мастера пейзажа Ивана Варичева посвятили выставку в Санкт-Петербурге

Незамысловатой красоте русской деревни посвятил сотни картин художник Иван Варичев. К 100-летию российского живописца открылась выставка..

Дата загрузки: 2024-02-08

100-летию мастера пейзажа Ивана Варичева посвятили выставку в Санкт-Петербурге
Незамысловатой красоте русской деревни посвятил сотни картин художник Иван Варичев. К 100-летию российского живописца открылась выставка в Галерее живописи ХХ века в Санкт-Петербурге.

Варичев прошёл Вторую мировую войну, но ни одной картины на эту тему так и не написал.

[Виктор Мерзляков, директор галереи, организатор выставки]:
«Пройдя все ужасы войны, был в самых страшных передрягах, он сохранил человечность и самоиронию. И он не хотел ни вспоминать, ни рассказывать о войне».

На выставке представлены 180 работ художника. Он писал пейзажи, жанровые композиции, тематические картины и этюды с натуры. Варичев родился в крестьянской семье, поэтому в его творчестве много деревенской тематики. Ранней весной художник спешил из города на пленэр.

[Анатолий Анненков, художник]:
«Он прочувствовал её изнутри – вот эту тему деревни, в разные времена года. Вот эти лошадки его любимые, они его трогают. У него такая лирика своя».

Эксперты считают, что Иван Варичев оправдывает звание Народного художника.

[Игорь Петров, профессор академии художеств]:
«Я прошёл по всем залам. Удивительное разнообразие живописных приёмов, удивительное разнообразие колорита, композиции, пластики».

[Александр Крылов, профессор академии художеств им. Репина]:
«Чувство правды всегда во всём, и чувство красоты. В каждом кустике, который он изображает, в каждом полене, в каждом бревне, в каждой курочке и лошадке».

Варичев получил высшее образование после войны. Обучался реализму в школе художников, которые принадлежат ветви именитых мастеров пейзажной живописи Репина, Чистякова.

[Василий Братанюк, художник]:
«Он один из самых первых учеников Юрия Михайловича Непринцева. Он принял эту эстафету, которая к Непринцеву пришла от Бродского, Савинского».

По словам правнучки художника, он научил её умению видеть красоту и любить природу, а также ценить минуты уединения. Он прожил 92 года.

[Алёна Фоменко, правнучка Ивана Варичева]:
«В картинах дедушки очень хорошо видно то, как он умел соединяться с природой и умел чувствовать и передавать эти ощущения в картинах».

Выставка продлится до конца марта.
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