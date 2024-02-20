Тайна древних окаменелостей спасёт Большой барьерный риф?

Большинство людей не смогут понять его уникальность. Но этот холм в австралийском Квинсленде показывает, как эта..
Дата загрузки: 2024-02-21
Большинство людей не смогут понять его уникальность. Но этот холм в австралийском Квинсленде показывает, как эта местность выглядела в доисторические времена.
Теперь это пастбище для скота. Но 300 миллионов лет назад это был коралловый риф под названием Каннинда.[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:
«Для проезжающего мимо человека он выглядит как серый известняк. Его легко не заметить».
Раньше холм был частью большого рифа и находился под поверхностью океана на глубине в несколько метров.[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:
«Это один из ископаемых кораллов Старой Каннинды».
Риф Каннинда уже давно мёртв. Но исследователи полагают, что в ходе его изучения можно будет найти способы сохранить ныне существующий Большой Барьерный риф.
«Понимание того, как кораллы реагировали на изменения и окружающую среду с течением времени, даёт нам гораздо больше информации о том, что может случиться с текущей средой по мере её изменения».
Сюда приехали даже художники. Хизер Вудалл изобразила, как, по её мнению, могла выглядеть эта местность, когда она была под водой.[Хизер Вудалл, художница]:
«Это часть того, где мы сейчас находимся, и это сделало страну такой, какая она есть. Её нужно уважать и заботиться о ней». [Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:
«Чем больше мы знаем об этих вещах, тем лучше мы подготовлены к пониманию того, с чем мы можем столкнуться в будущем».
Давно мёртвые кораллы, возможно, смогут рассказать, сколько осталось их ещё живым потомкам, которые сегодня находятся под угрозой.