Тайна древних окаменелостей спасёт Большой барьерный риф? Большинство людей не смогут понять его уникальность. Но этот холм в австралийском Квинсленде показывает, как эта.. Дата загрузки: 2024-02-21

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Большинство людей не смогут понять его уникальность. Но этот холм в австралийском Квинсленде показывает, как эта местность выглядела в доисторические времена.

Теперь это пастбище для скота. Но 300 миллионов лет назад это был коралловый риф под названием Каннинда.

[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:«Для проезжающего мимо человека он выглядит как серый известняк. Его легко не заметить».

Раньше холм был частью большого рифа и находился под поверхностью океана на глубине в несколько метров.

[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:«Это один из ископаемых кораллов Старой Каннинды».

Риф Каннинда уже давно мёртв. Но исследователи полагают, что в ходе его изучения можно будет найти способы сохранить ныне существующий Большой Барьерный риф.









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[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:«Понимание того, как кораллы реагировали на изменения и окружающую среду с течением времени, даёт нам гораздо больше информации о том, что может случиться с текущей средой по мере её изменения».

Сюда приехали даже художники. Хизер Вудалл изобразила, как, по её мнению, могла выглядеть эта местность, когда она была под водой.

[Хизер Вудалл, художница]:«Это часть того, где мы сейчас находимся, и это сделало страну такой, какая она есть. Её нужно уважать и заботиться о ней». [Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:«Чем больше мы знаем об этих вещах, тем лучше мы подготовлены к пониманию того, с чем мы можем столкнуться в будущем».

Давно мёртвые кораллы, возможно, смогут рассказать, сколько осталось их ещё живым потомкам, которые сегодня находятся под угрозой.