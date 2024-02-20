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Тайна древних окаменелостей спасёт Большой барьерный риф?

Тайна древних окаменелостей спасёт Большой барьерный риф?
Тайна древних окаменелостей спасёт Большой барьерный риф?

Большинство людей не смогут понять его уникальность. Но этот холм в австралийском Квинсленде показывает, как эта..

Дата загрузки: 2024-02-21

Тайна древних окаменелостей спасёт Большой барьерный риф?

Большинство людей не смогут понять его уникальность. Но этот холм в австралийском Квинсленде показывает, как эта местность выглядела в доисторические времена.

Теперь это пастбище для скота. Но 300 миллионов лет назад это был коралловый риф под названием Каннинда.

[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:
«Для проезжающего мимо человека он выглядит как серый известняк. Его легко не заметить».

Раньше холм был частью большого рифа и находился под поверхностью океана на глубине в несколько метров.

[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:
«Это один из ископаемых кораллов Старой Каннинды».

Риф Каннинда уже давно мёртв. Но исследователи полагают, что в ходе его изучения можно будет найти способы сохранить ныне существующий Большой Барьерный риф.




[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:
«Понимание того, как кораллы реагировали на изменения и окружающую среду с течением времени, даёт нам гораздо больше информации о том, что может случиться с текущей средой по мере её изменения».

Сюда приехали даже художники. Хизер Вудалл изобразила, как, по её мнению, могла выглядеть эта местность, когда она была под водой.

[Хизер Вудалл, художница]:
«Это часть того, где мы сейчас находимся, и это сделало страну такой, какая она есть. Её нужно уважать и заботиться о ней».

[Грег Уэбб, профессор Университета Квинсленда]:
«Чем больше мы знаем об этих вещах, тем лучше мы подготовлены к пониманию того, с чем мы можем столкнуться в будущем».

Давно мёртвые кораллы, возможно, смогут рассказать, сколько осталось их ещё живым потомкам, которые сегодня находятся под угрозой.

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