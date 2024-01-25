Сербские археологи раскопали древнеримскую триумфальную арку

Сербские археологи продолжают раскапывать римскую триумфальную арку. Её обнаружили в декабре во время работ в археологическом..

Сербские археологи продолжают раскапывать римскую триумфальную арку. Её обнаружили в декабре во время работ в археологическом комплексе Виминациум. Арку построили в III веке нашей эры. Это одно из немногих подобных строений на Балканах.

[Миомир Корач, археолог]:

«Виминациум теперь дополнен триумфальной аркой. Такие объекты встречаются нечасто, особенно в юго-восточной части Европы. В Риме их было около 20, возможно, больше. Также несколько были в провинциях, ближайшая – в Салониках. Но в этом регионе это первая триумфальная арка».

Виминациум был городом и столицей римской провинции Мёзия. Его основали в I веке. Он был одним из крупнейших городов своей эпохи. Здесь жили 45 000 человек. В Виминациуме были построены дворец, храмы, укрепления, амфитеатр, ипподром, форум, бани и мастерские. Также здесь был акведук.

Триумфальную арку нашли во время раскопок главной улицы города.

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[Младен Йовичич, археолог]:

«Мы надеемся найти больше частей триумфальной арки. Мы нашли одну прекрасно сделанную колонну, несколько оснований колонн и балок архитрава. Но хотелось бы найти фрагменты с надписью, которая была на арке, больше фрагментов колонн, капителей и тому подобного».

В первой половине V века на Виминациум напали гунны, и город сильно пострадал. Позже его отстроил император Византийской империи Юстиниан I. В VI веке славяне стёрли город с лица земли.

Раскопки Виминациума начались в 1882 году и идут до сих пор. Археологический комплекс занимает 450 гектаров. Пока исследовано только 5% территории.

[Илия Данкович, археолог]:

«Мы узнаём о предпочтениях и привычках людей, живших в этом районе города. Свидетельства об этом дают импортная керамика, родосские амфоры, в которых привозили вино, а также черноморские амфоры».

При раскопках уже нашли нефритовые скульптуры, фрагменты мозаики, фрески, оружие, монеты, золотые изделия и останки трёх мамонтов. А летом прошлого года недалеко от Виминациума шахтёры случайно обнаружили остатки древнеримского корабля.

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