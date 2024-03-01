Регулярные землетрясения держат в страхе жителей столицы Мексики

Постоянные микроземлетрясения. Такова реальность для тысяч людей, которые живут над линией геологического разлома в столице Мексики..

Постоянные микроземлетрясения. Такова реальность для тысяч людей, которые живут над линией геологического разлома в столице Мексики – городе Мехико.

С 2023 года районы Микскоак и Платерос трясёт постоянно. Обычно землетрясения происходят внезапно. И хотя они слабые и кратковременные, они повреждают крыши, колонны и стены домов.

Местные жители говорят, что живут в постоянном страхе. Они призывают власти принять меры для защиты людей и их собственности.

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[Доминго Лопес, местный житель]:

«Да, мы немного обеспокоены. Толчки ощущаются очень часто. Они происходят ночью, и иногда мы не знаем, землетрясение ли это, потому что любую вибрацию, которую мы ощущаем, мы принимаем за микроземлетрясение. Душевного спокойствия нет».

[Мара Гуэрра, местная жительница]:«Мы хотим спокойствия, хотим, чтобы провели исследования и решили, какую помощь оказать. Также нужна реконструкция всей нашей уличной инфраструктуры, водопровода и многого другого».

Исследователи из Инженерного института активно исследуют происхождение и глубину геологического разлома. Они считают, что он и есть причина недавних подземных толчков в регионе.

[Алехандро Саласар, инженер-геолог]:«К сожалению, город находится над разломом, и много зданий пострадало, потому что в этом районе с декабря по январь на некоторых участках он сдвинулся примерно на три сантиметра».

Как показывают правительственные данные, в этих двух районах столицы в период с 3 декабря по 10 января произошло как минимум 23 землетрясения магнитудой от 1,1 до 3,2 по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине около километра 400 метров.

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