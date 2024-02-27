Прорвало плотину: оползень завалил деревню в Боливии

Это кадры из Боливии. Масштабный оползень похоронил под собой деревню. Она называется Лакина и находится в..

Это кадры из Боливии. Масштабный оползень похоронил под собой деревню. Она называется Лакина и находится в департаменте Кочабамба.

Катастрофа случилась после того, как прорвало плотину близлежащей лагуны.

Разрушены жилые дома и фермы, уничтожены посевы. При этом человеческих жертв, похоже, чудом удалось избежать.

[местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По словам властей, завалено около 30 домов. Жилья лишились примерно 40 семей.

[Умберто Санчес, губернатор Кочабамбы]:

«Мы собираемся разработать план действий по восстановлению заваленных грязью домов, а также по возвращению имущества семьям, которые, конечно, в отчаянии и переживают из-за всего этого».

В то же время в Андском регионе Потоси из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Улицы населённых пунктов покрыты камнями и грязью. Разрушены более 400 домов.

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