fb pixel
Телеканал NTD

Прорвало плотину: оползень завалил деревню в Боливии

Прорвало плотину: оползень завалил деревню в Боливии

Это кадры из Боливии. Масштабный оползень похоронил под собой деревню. Она называется Лакина и находится в..

Дата загрузки: 2024-02-27

Прорвало плотину: оползень завалил деревню в Боливии

Это кадры из Боливии. Масштабный оползень похоронил под собой деревню. Она называется Лакина и находится в департаменте Кочабамба.

Катастрофа случилась после того, как прорвало плотину близлежащей лагуны.

Разрушены жилые дома и фермы, уничтожены посевы. При этом человеческих жертв, похоже, чудом удалось избежать.

[местная жительница]:

«Мы опустошены. Что нам делать, если мы лишились всего? Важнее всего было спастись самим».

По словам властей, завалено около 30 домов. Жилья лишились примерно 40 семей.

[Умберто Санчес, губернатор Кочабамбы]:
«Мы собираемся разработать план действий по восстановлению заваленных грязью домов, а также по возвращению имущества семьям, которые, конечно, в отчаянии и переживают из-за всего этого».

В то же время в Андском регионе Потоси из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Улицы населённых пунктов покрыты камнями и грязью. Разрушены более 400 домов.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...