Прорвало плотину: оползень завалил деревню в Боливии

Это кадры из Боливии. Масштабный оползень похоронил под собой деревню. Она называется Лакина и находится в..
Дата загрузки: 2024-02-27
Это кадры из Боливии. Масштабный оползень похоронил под собой деревню. Она называется Лакина и находится в департаменте Кочабамба.
Катастрофа случилась после того, как прорвало плотину близлежащей лагуны.
Разрушены жилые дома и фермы, уничтожены посевы. При этом человеческих жертв, похоже, чудом удалось избежать.
[местная жительница]:
«Мы опустошены. Что нам делать, если мы лишились всего? Важнее всего было спастись самим».
По словам властей, завалено около 30 домов. Жилья лишились примерно 40 семей.
[Умберто Санчес, губернатор Кочабамбы]:
«Мы собираемся разработать план действий по восстановлению заваленных грязью домов, а также по возвращению имущества семьям, которые, конечно, в отчаянии и переживают из-за всего этого».
В то же время в Андском регионе Потоси из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Улицы населённых пунктов покрыты камнями и грязью. Разрушены более 400 домов.
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