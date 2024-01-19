Наводнения в Боливии: люди тонут в своих машинах

Проливные дожди вызвали наводнения на западе Боливии, что привело к человеческим жертвам. Сообщают, по меньшей мере,..
Дата загрузки: 2024-01-19
Сильно пострадал город Типуани в департаменте Ла-Пас. Здесь в водную ловушку попали автомобили.
[местный житель]:
«Я снял одежду, прыгнул и вытащил женщину, которая пыталась выбраться из окна. Мне удалось вытащить одного (человека), а моему товарищу также удалось достать ребёнка – его уже уносило рекой. Затем мы с друзьями вернулись, чтобы попытаться вытащить остальных, но не смогли разбить стекло. Они оказались в ловушке и утонули». [местный житель]:
«Мне тяжело говорить. Там погибли три человека, они умерли в реке. Они не смогли выбраться. Я выбрался через окно».
Как сообщают боливийские СМИ, в Типуани наводнение разрушило около сотни домов. Пострадали более 250 семей.
Мэр города объявил этот район зоной бедствия.
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