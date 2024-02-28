Двое мужчин с полными кружками в руках и с надувными кругами на поясе пытаются сбить друг..

«Повеселиться и не попасть за это в тюрьму»: как развлекались на «Мужских играх Флориды»

Двое мужчин с полными кружками в руках и с надувными кругами на поясе пытаются сбить друг друга с ног на специальном закрытом ринге. Это забавное и одновременно непростое состязание проводят в рамках первых в штате Флорида игр, которые назвали «Мужские игры Флориды».

Организатору Питу Мелфи идея пришла после того, как он захотел воплотить в жизнь все безумные и смешные истории, которые здесь слышал и видел.

[Пит Мелфи, организатор игр]:

«Я прожил во Флориде всю жизнь. Мне выпала честь познакомиться с парой достойных людей отсюда. И я хотел провести мероприятие, на котором вы могли бы прожить один день жителя Флориды, не попав за это в тюрьму. Вот такие это игры».

На играх проходит конкурс лучшей стрижки маллет. Ещё одна эксцентричная игра – «Бинго» в курятнике.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Фрейзер Роу, участник игр]:

«Что значит быть жителем Флориды? Ну, единого стандарта не существует. Ты можешь быть кем угодно, правда? Просто немного более эксцентричным. Как сумасшедшая причёска маллет. Я сплю каждую ночь в гамаке. Я не сплю в кровати. Будь я в походе или дома, я лежу в гамаке. Это моя жизнь. И знаете, у меня есть маллет под маллетом».

Судьи мероприятия – два бывших чемпиона «Боёв гладиаторов». Они говорят, что им больше всего понравилось состязание в бассейне с грязной водой.

[Дэн Кларк и Лори Фетрик, судьи]:

«Мне понравился поединок. Да, дуэль с палками для плавания, как они это называли. На самом деле это был поединок в грязной луже. Это было потрясающе».

В рамках мероприятия также прошёл конкурс «Мадам Флорида». При этом организаторы обещают, что в следующем году в подобные атлетические состязания и бои также включат категории для женщин.

Короткая ссылка на эту страницу: