Водоворот красок и музыки закружил боливийский Ла-Пас во время карнавала

Водоворот красок и музыки закружил боливийский город Ла-Пас. Здесь проходит Андский карнавал. 40 танцевальных коллективов развлекают..
Дата загрузки: 2024-02-16
[Делио Гутьеррес, танцор]:
«Мы хотим показать прекрасные традиции танца и исполняем тинку. Если спросите меня, то скажу, что это один из самых красивых танцев. Мы хотим поделиться с миром нашим фольклором и любовью к традициям и культуре наших предков». [Памела Парра, танцовщица]:
«Весь мир должен знать, что в Боливии много красивых народных танцев».
Парад обычно проходит на третий день карнавала. Выступления посвящены Пачамаме – Матери-Земле. В мифологии кечуа это божество плодородия.
На карнавале выступают городские и сельские творческие коллективы. Участники приезжают из разных уголков Боливии и даже из Перу.
Фестиваль считается альтернативой знаменитому карнавалу в Оруро, который включён в список ЮНЕСКО.
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