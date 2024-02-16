Водоворот красок и музыки закружил боливийский город Ла-Пас. Здесь проходит Андский карнавал. 40 танцевальных коллективов развлекают..

Водоворот красок и музыки закружил боливийский Ла-Пас во время карнавала

[Делио Гутьеррес, танцор]:

«Мы хотим показать прекрасные традиции танца и исполняем тинку. Если спросите меня, то скажу, что это один из самых красивых танцев. Мы хотим поделиться с миром нашим фольклором и любовью к традициям и культуре наших предков». [Памела Парра, танцовщица]:

«Весь мир должен знать, что в Боливии много красивых народных танцев».

Водоворот красок и музыки закружил боливийский город Ла-Пас. Здесь проходит Андский карнавал. 40 танцевальных коллективов развлекают зрителей фольклорными танцами и музыкой. Каждая творческая группа подготовила маленькое шоу.

Парад обычно проходит на третий день карнавала. Выступления посвящены Пачамаме – Матери-Земле. В мифологии кечуа это божество плодородия.

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На карнавале выступают городские и сельские творческие коллективы. Участники приезжают из разных уголков Боливии и даже из Перу.

Фестиваль считается альтернативой знаменитому карнавалу в Оруро, который включён в список ЮНЕСКО.

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