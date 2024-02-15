Немецкие клоуны Йокили вышли танцевать на улицы венесуэльского городка

Десятки весёлых клоунов развлекают жителей и гостей венесуэльского городка Колония-Товар. Это местная традиция, но родом из..
Дата загрузки: 2024-02-15
[участница карнавала]:
«Нам очень нравится быть здесь вместе с туристами, которые поддерживают эту прекрасную традицию, зародившуюся в Германии».
Традиция перекочевала сюда не случайно. В середине XIX века здесь поселились несколько сотен немцев из Эндингена. Община жила изолированно целых сто лет. Это позволило эмигрантам сохранить свои традиции и культуру.
Впрочем, в Колонии-Товаре узнали о карнавале и Йокили только 48 лет назад, когда местный житель побывал в гостях у своего дедушки в Эндингене. Жителям городка традиция пришлась по душе.
[участник карнавала]:
«Играть Йокили очень важно для меня, поскольку эта традиция берёт исток в наших корнях и передаётся из поколения в поколение. Мои родители играли роль Йокили, сейчас я Йокили, а завтра у меня родятся дети и тоже станут Йокили».
В самом Эндингене карнавал с участием клоунов в красных нарядах начали проводить более 240 лет назад.
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