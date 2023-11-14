Исландскому городу угрожает извержение вулкана

Полиция перекрыла дороги к исландскому городу Гриндавик. 13 ноября в этом районе полуострова Рейкьянес были зафиксировали..

Полиция перекрыла дороги к исландскому городу Гриндавик. 13 ноября в этом районе полуострова Рейкьянес были зафиксировали 900 подземных толчков, а за последние несколько недель их были десятки тысяч. На дорогах местами появились трещины. Полуостров живёт в ожидании извержения вулкана.

В минувшие выходные из Гриндавика эвакуировали всех жителей – 3800 человек. Этот город сейчас как на пороховой бочке. Под ним на глубине менее километра протекает река из магмы, которая может вырваться на поверхность. Гриндавик уже изрезан большими трещинами; некоторые здания повреждены.

[Мэтью Джеймс Робертс, метеоролог]:

«Эта ситуация вызывает беспокойство, поскольку сейсмическая активность наблюдается вблизи населённого пункта и рядом с такой инфраструктурой, как геотермальная электростанция и крупная курортная зона».

Специалисты пока не могут сказать, будет ли извержение. По их мнению, есть три возможных сценария.

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[Мэтью Джеймс Робертс, метеоролог]:

«Возможно, река магмы, несмотря на большую протяжённость и объём, просто останется в верхней коре, чуть ниже поверхности Земли. В этом случае магма будет медленно остывать, а потом затвердеет. Это долгий процесс, а значит на протяжении многих недель будет неопределённость, поскольку угроза извержения сохранится».

Также есть вероятность, что извержение в Гриндавике произойдёт в ближайшее время. Не исключается возможность и того, что оно произойдёт не в городе, а под водой – в Атлантическом океане.

Исландия – крупнейший вулканический остров планеты. Он расположен на гребне Срединно-Атлантического хребта, вдоль которого расходятся Северо-Американская и Евразийская литосферные плиты. Здесь периодически происходят извержения. В основном они трещенного типа.

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