Главный аэропорт Исландии остаётся открытым на фоне извержения вулкана

Лава из вулкана, начавшего извергаться в Исландии, похоже, не представляет угрозы для единственного близлежащего города и течёт в другую сторону. Кроме того, извержение становится всё менее интенсивным. Это даёт надежду на то, что дома людей не пострадают. При этом сейсмическая активность в этом районе может сохраняться ещё несколько месяцев. Такие данные приводят власти.

Специалисты уверены, что извержение также не повлияет на полёты. Международный аэропорт Кеблавик – крупнейший в Исландии – продолжает работать в штатном режиме. Напомним, в 2010 году из-за извержения другого вулкана в Исландии было прервано авиасообщение над значительной частью Европы и некоторыми регионами Северной Америки.

[Пётр Змуда, работник в аэропорту]:

«Думаю, я увидел извержение одним из первых, потому что в тот момент ехал с работы в Рейкьявик. Я увидела красные облака и подумал, что это извержение, но не был уверен. <…> Я ехал довольно близко от него и увидел лаву. Мимо меня проезжали другие машины, и в какой-то момент я подумал: может, у меня галлюцинации, почему никто не останавливается? Но потом я увидел, что другие тоже остановились, и люди выходят и фотографируют. Не было ни полиции, ни вертолёта, потому что он только-только начал извергаться. Но через несколько минут приехала и полиция». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы видели его только издалека. Но мы смотрели по телевизору в прямом эфире, как он извергается. Это, скажем так, интересно и немного страшно. Но мы были не близко к вулкану, поэтому не боялись».

Вулкан на полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии начал извергаться в понедельник вечером. Он выбросил лаву и дым на высоту более 100 метров. Этому предшествовало несколько недель интенсивной сейсмической активности.

[Марианна Гисвейд, гид]:

«Мы долго ждали, чтобы понять, что происходит. Но для эвакуированных это тяжело. Люди хотят провести Рождество дома, и сложно быть в неведении, будет ли что-то разрушено. Хорошо, что больше ждать не нужно, теперь всё понятно». [Гутни Гюнс, гид]:

«Может, это будет хорошо для туризма в будущем. Но мы не можем этого сказать сейчас. Мы не знаем, что будет. Может, случится что-то ужасное, а может, через пару дней всё закончится».

В прошлом месяце власти эвакуировали почти 4000 жителей рыбацкого городка Гриндавик. Он находится примерно в 40 километрах от столицы Рейкьявик. Людям разрешено проведывать свои дома, которые также могут пострадать из-за подземных толчков.

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