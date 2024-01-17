Вулкан в Исландии пока утих

Вот так сейчас выглядит исландский город Гриндавик, где извергается вулкан. Пока лава перестала вырываться на поверхность,..

Вот так сейчас выглядит исландский город Гриндавик, где извергается вулкан. Пока лава перестала вырываться на поверхность, но власти и геологи предупреждают, что опасность сохраняется.

Местные жители пользуются затишьем и чинят отопление в домах, чтобы трубы не лопнули от холода.

[Торстенн Энгерсон, сантехник]:

«Мы пытаемся спасти все эти дома, которые вы видите. У нас не было горячей воды для их обогрева, и сейчас мы это исправляем».

Поток раскаленной лавы достиг Гриндавика 14 января и сжёг три дома. Никто из 4000 местных жителей не пострадал, поскольку всех успели эвакуировать.

[Торстенн Энгерсон, сантехник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Людей эвакуировали отсюда во второй раз. Первый был в ноябре. Вулкан извергался уже два раза за последние четыре недели. А за последние три года это было пятое извержение.

Для защиты города и местной геотермальной электростанции возвели земляные валы, чтобы они перенаправляли потоки лавы.

Эксперты предупреждают, что магма продолжает течь под землёй, и в короткие сроки в районе города могут открыться новые трещины.

Город Гриндавик на полуострове Рейкьянес находится всего в 40 километрах от Рейкьявика – столицы Исландии.

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