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Вулкан в Исландии пока утих

Вулкан в Исландии пока утих

Вот так сейчас выглядит исландский город Гриндавик, где извергается вулкан. Пока лава перестала вырываться на поверхность,..

Дата загрузки: 2024-01-17

Вулкан в Исландии пока утих
Вот так сейчас выглядит исландский город Гриндавик, где извергается вулкан. Пока лава перестала вырываться на поверхность, но власти и геологи предупреждают, что опасность сохраняется.

Местные жители пользуются затишьем и чинят отопление в домах, чтобы трубы не лопнули от холода.

[Торстенн Энгерсон, сантехник]:
«Мы пытаемся спасти все эти дома, которые вы видите. У нас не было горячей воды для их обогрева, и сейчас мы это исправляем».

Поток раскаленной лавы достиг Гриндавика 14 января и сжёг три дома. Никто из 4000 местных жителей не пострадал, поскольку всех успели эвакуировать.

[Торстенн Энгерсон, сантехник]:

«Я не знаю, закончилось ли извержение. Люди очень боятся после последнего извержения, но большинство из нас хотят вернуться».

Людей эвакуировали отсюда во второй раз. Первый был в ноябре. Вулкан извергался уже два раза за последние четыре недели. А за последние три года это было пятое извержение.

Для защиты города и местной геотермальной электростанции возвели земляные валы, чтобы они перенаправляли потоки лавы.

Эксперты предупреждают, что магма продолжает течь под землёй, и в короткие сроки в районе города могут открыться новые трещины.

Город Гриндавик на полуострове Рейкьянес находится всего в 40 километрах от Рейкьявика – столицы Исландии.
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