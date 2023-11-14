Косовские мастера веками создают искусную филигрань

Ажурные украшения из золотой и серебряной проволоки веками создают мастера в Призрене на юге Косово. Искусная..

Ажурные украшения из золотой и серебряной проволоки веками создают мастера в Призрене на юге Косово. Искусная филигрань когда-то принесла большую известность этому городу.

Фатиме уже 50 лет делает серьги, кольца, цепочки и предметы декора. Такие часто украшают драгоценными или полудрагоценными камнями.

[Фатиме Барути, мастер]:

«Мне очень нравится это ремесло. Я счастлива, потому что каждый раз создаю что-то новое».

Техника филигрань зародилась в Египте. Позже её переняли индийцы, греки и другие народы. Косовские мастера за столетия выработали собственный стиль.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Башким Тейечи, мастер]:

«Наша техника уникальна. Филигрань есть в России, Польше и других странах. Но филигрань в Призрене была, есть и будет истоком этого ремесла».

Секреты мастерства веками передавали от отца сыну. От ремесленника требовалась не только творческая фантазия, но и точность исполнения.

[Башким Тейечи, мастер]:

«Это ремесло стоило того, чтобы отдать ему всю молодость».

Это предприятия открыли в 1946 году. Тогда здесь трудились 150 человек. Сейчас осталось пятеро. Летом в сезон свадеб много заказов, и мастера не справляются, а молодые специалисты не приходят.

[Башким Тейечи, мастер]:

«Было бы хорошо, если бы правительство, органы власти не позволяли таким ценным ремёслам исчезать. Кто бы ни пришёл на помощь этим ремёслам, это будет хорошо. Их исчезновение стало бы потерей не только для государства, но и для нации».

Мастера планируют открыть школу и преподавать технику филиграни всем желающим. Тех, кто закончит обучение, будут принимать на работу в мастерскую.

Короткая ссылка на эту страницу: