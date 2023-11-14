Кубинцы отдают детей на традиционные танцы, несмотря на кризис

Знаменитое кабаре «Тропикана» – одно из последних напоминаний о дореволюционной Гаване. Оно до сих пор привлекает..

Знаменитое кабаре «Тропикана» – одно из последних напоминаний о дореволюционной Гаване. Оно до сих пор привлекает туристов со всего мира.

С перьями, блёстками и красивыми танцорами «Тропикана» установила стандарт для подобных шоу, продвигающих латиноамериканскую музыку и эстетику.

Но время не стоит на месте, и молодое поколение Кубы постепенно забывает этот тип ритмичного танца.

Художественный руководитель «Тропиканы» Хуан Армандо Перес говорит, что это культурное наследие нужно сохранить.

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[Хуан Армандо Перес, художественный руководитель «Тропиканы»]:«»Тропикана» стала образцом, потому что она представляет музыку и популярные танцы Кубы, кубинскую идентичность. Каждый день мы боремся изо всех сил, чтобы защитить нашу культуру».

Благодаря тому, что Интернет на Кубе становится всё более доступным, по всей стране звучит самая разная музыка. И она постепенно вытесняет более традиционные мелодии для мамбо и румбы.

И именно поэтому в Гаване уже три года работает танцевальный проект. В его рамках детей обучают традиционным танцам.

Занятия проходят на окраине столицы три раза в неделю. Сейчас группа состоит из 30 учениц.

Родители платят за обучение по 30 долларов в месяц. Для бедных семей это огромная сумма. Но многие даже в условиях тяжёлого экономического кризиса готовы вкладываться, чтобы познакомить детей с местной культурой.

[Карелис Ноа, преподаватель танцев]:«Сейчас очень тяжёлые времена. Но то, что принадлежит нам, не может быть краткосрочным, оно должно быть с нами всегда. Ведь мы кубинцы, и у нас есть свой характер». [Юльет Лойола, мать ученицы]:«Танцевать, потому что жизнь нужно прожить в танце, другого пути нет. Нельзя же лежать на диване и плакать. Нужно следовать ритму жизни, включить музыку и танцевать. Это делает нас счастливыми, в этом суть кубинцев».

Муниципалитет предоставляет помещения для репетиций. Пока приводят только девочек, хотя двери школы открыты и для мальчиков.

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