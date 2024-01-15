Аргентинцы забывают о традиционном барбекю на фоне ускоряющейся инфляции

Аргентинская пенсионерка Сусана говорит, что больше не приглашает своих друзей на традиционное барбекю асадо, которое было..

Аргентинская пенсионерка Сусана говорит, что больше не приглашает своих друзей на традиционное барбекю асадо, которое было в стране традиционным досугом. Из-за быстрого роста цен на мясо и овощи купить продукты теперь невозможно. [Сусана Баррио, пенсионерка]:«Раньше мне нравилось приглашать друзей на барбекю, популярное в Аргентине. Но теперь это невозможно. Приходится выбирать между мясом и овощами, приходится отказываться от вещей, которые делали жизнь ярче. Я уже пожилая. Вряд ли я увижу свою страну такой, какой хотела бы её видеть».

Инфляция в стране в прошлом году, вероятно, превысила 200%. Это один из самых высоких уровней в мире. Причём цены на продукты растут особенно быстро, ударяя по кошелькам местных жителей.

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[Грасиела Браво, пенсионерка]:«Всё стало дорогим. Раньше мы покупали овощи килограммами. Теперь берёшь три-четыре картофелины, чтобы они не портились. Берём уже по штукам, а не по килограммам».

В декабре инфляция составила около 28%, а цены на продукты питания ещё больше выросли после резкой девальвации песо месяцем ранее.

[Алехандро Гросси, юрист]:«Некоторые уже сдаются, они говорят, что покупают меньше, чем хотелось бы, адаптируются к ситуации. Мы уже привыкли к инфляции и росту цен, это стало естественным».

Хотя высокая инфляция преследовала Аргентину много лет, темпы роста цен сейчас находятся на самом высоком уровне с начала 90-х годов прошлого века, когда страна выходила из периода гиперинфляции.

[Гильермо Кабраль, владелец мясного магазина]:«Люди потеряли счёт ценам. Ты можешь сказать клиентам цену в 1000 или 3000, и они не обратят внимания. Как-то у меня сделали покупку и должны были заплатить 15 000 песо. Я по ошибке сказал 35 тысяч. Человек вынул деньги и просто заплатил».

Новоизбранный президент Хавьер Милей стремится снизить инфляцию с помощью мер жёсткой экономии и сокращения бюджетного дефицита.

Но он предупредил, что это займёт время. Он также сказал, что ситуация может ухудшиться, прежде чем станет лучше.

А это означает, что многим аргентинцам придётся ещё туже затянуть пояса. Сегодня 40% жителей страны уже живут в бедности.

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