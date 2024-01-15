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Аргентинцы забывают о традиционном барбекю на фоне ускоряющейся инфляции

Аргентинцы забывают о традиционном барбекю на фоне ускоряющейся инфляции

Аргентинская пенсионерка Сусана говорит, что больше не приглашает своих друзей на традиционное барбекю асадо, которое было..

Дата загрузки: 2024-01-16

Аргентинцы забывают о традиционном барбекю на фоне ускоряющейся инфляции
Аргентинская пенсионерка Сусана говорит, что больше не приглашает своих друзей на традиционное барбекю асадо, которое было в стране традиционным досугом. Из-за быстрого роста цен на мясо и овощи купить продукты теперь невозможно.

[Сусана Баррио, пенсионерка]:
«Раньше мне нравилось приглашать друзей на барбекю, популярное в Аргентине. Но теперь это невозможно. Приходится выбирать между мясом и овощами, приходится отказываться от вещей, которые делали жизнь ярче. Я уже пожилая. Вряд ли я увижу свою страну такой, какой хотела бы её видеть».

Инфляция в стране в прошлом году, вероятно, превысила 200%. Это один из самых высоких уровней в мире. Причём цены на продукты растут особенно быстро, ударяя по кошелькам местных жителей.

[Грасиела Браво, пенсионерка]:
«Всё стало дорогим. Раньше мы покупали овощи килограммами. Теперь берёшь три-четыре картофелины, чтобы они не портились. Берём уже по штукам, а не по килограммам».

В декабре инфляция составила около 28%, а цены на продукты питания ещё больше выросли после резкой девальвации песо месяцем ранее.

[Алехандро Гросси, юрист]:
«Некоторые уже сдаются, они говорят, что покупают меньше, чем хотелось бы, адаптируются к ситуации. Мы уже привыкли к инфляции и росту цен, это стало естественным».

Хотя высокая инфляция преследовала Аргентину много лет, темпы роста цен сейчас находятся на самом высоком уровне с начала 90-х годов прошлого века, когда страна выходила из периода гиперинфляции.

[Гильермо Кабраль, владелец мясного магазина]:
«Люди потеряли счёт ценам. Ты можешь сказать клиентам цену в 1000 или 3000, и они не обратят внимания. Как-то у меня сделали покупку и должны были заплатить 15 000 песо. Я по ошибке сказал 35 тысяч. Человек вынул деньги и просто заплатил».

Новоизбранный президент Хавьер Милей стремится снизить инфляцию с помощью мер жёсткой экономии и сокращения бюджетного дефицита.

Но он предупредил, что это займёт время. Он также сказал, что ситуация может ухудшиться, прежде чем станет лучше.

А это означает, что многим аргентинцам придётся ещё туже затянуть пояса. Сегодня 40% жителей страны уже живут в бедности.
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