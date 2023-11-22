Эквадорские исследователи открыли новый вид орхидей

Новый вид орхидеи открыли эквадорские учёные. Растение нашли в заповеднике Рио-Мандуриаку в Кордильерах. Оно принадлежит роду..

Новый вид орхидеи открыли эквадорские учёные. Растение нашли в заповеднике Рио-Мандуриаку в Кордильерах. Оно принадлежит роду Lepanthes (лепантес). Цветок назвали Inesmanzanoae (Инесмансаноае) – в честь эквадорского эколога. Исследователи говорят, что открытый вид – эндемик.

[Марко Монтерос, исследователь]:

«Сейчас нам известно только об одном месте обитания этого растения. В целом, это характерно для эндемичных видов. Они адаптируются к очень специфическим условиям. И мы полагаем, что это растение распространено только в этом регионе на северо-западе страны».

На то, чтобы подтвердить свои предположения, учёные потратили четыре года. Они провели лабораторные исследования и просмотрели множество научной литературы в библиотеках.

Новый вид отличается бархатистыми лепестками, у которых нижняя доля более короткая и треугольная, чем у других цветов этого рода. Рыльце у цветка двулопастное. Корневище короткое с тонкими корнями.

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Помимо этого открытия, исследователи нашли новые места, где растут четыре вида орхидей лепантес, описанных ранее. В целом в Эквадоре насчитывается несколько тысяч видов этих цветов.

[Марко Монтерос, исследователь]:

«Исследование, проведённое несколько лет назад, говорит, что 30% флоры Эквадора – это орхидеи. Речь идёт примерно о 18 тысячах видов. Треть растёт только в Эквадоре. Орхидеи – самая большая группа эндемиков в стране».

Орихидные – это древнейшее семейство растений, появившихся в позднемеловой период – более 66 миллионов лет назад. Сейчас орхидеи растут на всех континентах, кроме Антарктиды. Большинство видов можно найти в тропических широтах.

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