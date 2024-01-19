Четыре новых вида осьминогов нашли у берегов Коста-Рики

Новое открытие в глубинах океана. У тихоокеанского побережья Коста-Рики нашли питомник глубоководных осьминогов. При этом обнаружены..
Дата загрузки: 2024-01-20
При этом обнаружены четыре новых вида. Открытие сделали в районе подводных гор на территории площадью более 100 квадратных километров.
Во время своей первой экспедиции в июне группа международных учёных обнаружила два питомника осьминогов, соединённых гидротермальными источниками. А теперь обнаружены и новые виды.[Хорхе Кортес-Нуньес, исследователь из Университета Коста-Рики]:
«Было неожиданно обнаружить так много видов осьминогов на такой маленькой территории на глубине 3000 метров. Это очень глубоко. Итак, у нас, вероятно, есть четыре новых вида осьминогов».
Экспедиции возглавляли Бет Оркатт из Лаборатории океанических наук Бигелоу и Хорхе Кортес-Нуньес из Университета Коста-Рики.[Хорхе Кортес-Нуньес, исследователь из Университета Коста-Рики]:
«Эту экспедицию организовали для изучения и сбора. И мы видим, что яйца новых видов жизнеспособны. Сейчас мы изучаем условия, в которых они живут: температуру, уровень кислорода и другие показатели».
Исследователи говорят, что осьминоги для размножения облюбовали места на морском дне, где бьют тёплые источники.
В целом в ходе этой экспедиции на судне Океанического института Шмидта собрали более 160 экземпляров глубоководных животных. Некоторые из них представят в Зоологическом музее Университета Коста-Рики. Ещё 150 экземпляров собрали ранее в июне.
Учёные также обнаружили на вершине другой подводной горы глубоководный питомник скатов. Его назвали скат-парком.
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