Колумбия начнёт исследовать знаменитый затонувший галеон «Сан-Хосе»

Знаменитый испанский галеон «Сан-Хосе», затонувший более трёхсот лет назад у берегов Колумбии, начнут исследовать учёные. Для..

Знаменитый испанский галеон «Сан-Хосе», затонувший более трёхсот лет назад у берегов Колумбии, начнут исследовать учёные. Для этого будут использовать дистанционно управляемого подводного робота.

После сбора информации он начнёт поднимать на поверхность предметы, которые лежат рядом с корпусом галеона. Специалисты посмотрят, что с ними произойдёт при контакте с воздухом. Это поможет понять, как безопасно поднимать из воды артефакты, которые пока остаются внутри судна.

Галеон «Сан-Хосе» был потоплен в 1708 году британской эскадрой. Он затонул с огромным грузом золота и серебра, который должен был доставить из Америки в Испанию. Затонувший корабль стал заветной целью многих кладоискателей. Его обнаружили в 2015 году. Теперь на сокровища претендует Испания. Их стоимость оценивают в миллиарды долларов.

[Альхена Кайседо Фернандес, глава Института антропологии и истории]:

«Я полагаю, что и колумбийское, и испанское правительства готовы рассматривать галеон «Сан-Хосе» как общее наследие. Мы можем сотрудничать, что позволит обоим государствам распоряжаться галеоном как наследием, принадлежащим не только одной стране».

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Колумбия инвестирует в научную миссию 4,5 миллиона долларов. Она начнётся во второй половине года. Помимо золота и серебра, для учёных представляют большую ценность предметы той эпохи, включая личные вещи членов экипажа, а также корабельное оружие.

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