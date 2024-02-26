Колумбия начнёт исследовать знаменитый затонувший галеон «Сан-Хосе»

Знаменитый испанский галеон «Сан-Хосе», затонувший более трёхсот лет назад у берегов Колумбии, начнут исследовать учёные. Для..
Дата загрузки: 2024-02-26
После сбора информации он начнёт поднимать на поверхность предметы, которые лежат рядом с корпусом галеона. Специалисты посмотрят, что с ними произойдёт при контакте с воздухом. Это поможет понять, как безопасно поднимать из воды артефакты, которые пока остаются внутри судна.
Галеон «Сан-Хосе» был потоплен в 1708 году британской эскадрой. Он затонул с огромным грузом золота и серебра, который должен был доставить из Америки в Испанию. Затонувший корабль стал заветной целью многих кладоискателей. Его обнаружили в 2015 году. Теперь на сокровища претендует Испания. Их стоимость оценивают в миллиарды долларов.
[Альхена Кайседо Фернандес, глава Института антропологии и истории]:
«Я полагаю, что и колумбийское, и испанское правительства готовы рассматривать галеон «Сан-Хосе» как общее наследие. Мы можем сотрудничать, что позволит обоим государствам распоряжаться галеоном как наследием, принадлежащим не только одной стране».
Колумбия инвестирует в научную миссию 4,5 миллиона долларов. Она начнётся во второй половине года. Помимо золота и серебра, для учёных представляют большую ценность предметы той эпохи, включая личные вещи членов экипажа, а также корабельное оружие.
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