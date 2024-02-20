Кубинские биологи разгадывают тайны миграции птиц из Северной Америки

Кубинские биологи проверяют силки в ботаническом саду в пригороде Гаваны. На этот раз попалась птичка-мигрант, прилетевшая..

Кубинские биологи проверяют силки в ботаническом саду в пригороде Гаваны. На этот раз попалась птичка-мигрант, прилетевшая издалека. Теперь её ждёт полное обследование.

Учёные измеряют и взвешивают пленницу, оценивают внешний вид и определяют количество жира в организме. Данные записывают.

[Даниэла Вентура, биолог]:

«Можно подумать, что эти маленькие птички, которые весят меньше десяти граммов, слабые. Но они перелетают огромный океан, а потом возвращаются. Это впечатляет. Удивительно, что некоторые существа могут совершать такие невероятные подвиги».

Биологи наблюдают за перелётными птицами. Пернатые мигрируют из США и Канады.

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[Лурдес Мухика, биолог]:

«Очень важно понимать, что наш проект – это забота о природе страны. Он позволит сохранить экосистемы такими, какими они должны быть. Это важно для всей орнитофауны Северной Америки».

Кубинские учёные сотрудничают с исследователями из Канады. В рамках программы Motus они установили первую на острове радиотелеметрическую антенну. С её помощью можно наблюдать за птицами, на которых закреплены передатчики.

[Мартин Акоста, биолог]:

«Мы никогда не рассчитывали, что нам будет доступно такое сложное оборудование – радиотелеметрическая антенна. Она будет давать нам информацию о миграции птиц с севера, которые пролетают через Кубу, направляясь в другие страны».

Передатчики весят от 0,2 до 2,6 грамма, поэтому их можно прикреплять к самым маленьким птицам и даже к бабочкам и пчёлам. Устройства держатся некоторое время, а потом отваливаются. Антенна «видит» передатчики, когда они находятся в радиусе 20 километров и меньше.

Недавно с помощью этого оборудования на Кубе обнаружили американского дрозда Свенсона. Передатчик на него надели в Британской Колумбии в Канаде. Вместе с ним птица пролетела 5000 километров.

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