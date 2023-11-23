Как собака доказала верность хозяину

Однажды вечером Андерсон Бахи из Бразилии стал свидетелем необычного происшествия с участием мужчины и собаки.

«Я ехал на машине и увидел, что на другой стороне дороги остановилась машина скорой помощи», – вспоминает Андерсон Бахи.

Как оказалось, мужчина выгуливал собаку, и ему стало плохо – он упал на тротуар. Вскоре подъехала скорая помощь. Увидев, что хозяина погрузили в машину, маленькая собака запрыгнула на задний бампер. Тогда сотрудники скорой помощи открыли дверь машины и помогли собаке запрыгнуть внутрь, чтобы она была рядом с хозяином.

«Любовь этой собаки к хозяину – это нечто особенное, – считает Андерсон Бахи. – Преданная любовь».



Прибыв в больницу, сотрудники скорой помощи занесли мужчину в здание. А собака, осталась на улице ждать возвращения хозяина.

Мужчине оказали помощь и разрешили вернуться домой. Вскоре за ним приехали родственники. Верному другу пришлось ждать хозяина меньше часа.