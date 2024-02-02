Бездомная собака стала приёмной мамой для восьми поросят

Австралиец Уэс Тревор – владелец питомника садовых растений и любитель животных. У него живут собаки, лошадь, а теперь и поросята.

Когда он узнал о восьми маленьких осиротевших поросятах, взял их к себе. Мужчина кормил малышей специальным кормом, и вскоре свинки окрепли и стали бегать.



Собака, которая раньше была бездомной, заметила поросят, и в ней проснулся материнский инстинкт. Она стала заботиться о них, как о собственных щенках. Вскоре у собаки появилось молоко, и она кормила им свинок.



Уэс сомневался, что это хорошо для его питомцев. Но ветеринар сказал, что собаке это не вредно, а поросята получают дополнительное питание.