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Бездомная собака стала приёмной мамой для восьми поросят

Бездомная собака стала приёмной мамой для восьми поросят
Бездомная собака стала приёмной мамой для восьми поросят

Австралиец Уэс Тревор – владелец питомника садовых растений и любитель животных. У него живут собаки, лошадь, а теперь и поросята.

Когда он узнал о восьми маленьких осиротевших поросятах, взял их к себе. Мужчина кормил малышей специальным кормом, и вскоре свинки окрепли и стали бегать.

Собака, которая раньше была бездомной, заметила поросят, и в ней проснулся материнский инстинкт. Она стала заботиться о них, как о собственных щенках. Вскоре у собаки появилось молоко, и она кормила им свинок.

Уэс сомневался, что это хорошо для его питомцев. Но ветеринар сказал, что собаке это не вредно, а поросята получают дополнительное питание.

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