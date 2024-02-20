«Мобильные» ветеринары Австралии: жизнь на колёсах и много работы

Мишель Нога – «мобильный» ветеринар. А это для молодого специалиста означает много работы. [Мишель Нога, ветеринар
Дата загрузки: 2024-02-20
«Я могу доехать на авто до Кондомболина всего за четыре часа. Это около тысячи километров».
В отдалённых регионах Австралии ветеринаров очень не хватает. Особенно если это узкая специализация, например, как у Мишель – лошадиный дантист.[Мишель Нога, ветеринар]:
«Я встретила своего нынешнего мужа на последнем курсе. Он фермер в Гриффите. Переехать было несложно».
Мишель поняла, что работа в буше будет для неё отличной практикой.[Мишель Нога, ветеринар]:
«В деревне тебя бросают в самую гущу событий, ты приобретаешь навыки, которым не научишься в городе».
София Джонсон тоже родилась в городе, но решила работать в буше.[София Джонсон, ветеринар]:
«Я не скучаю по пробкам, я не скучаю по стоимости жизни».
При этом эти австралийки – скорее исключение из правил. Расследование парламента Нового Южного Уэльса показало, что ветеринары очень неохотно отправляются на работу в сельскую местность.
Теперь законодатели хотят исправить ситуацию.[Марк Банасиак, автор исследования]:
«Речь идёт не только о выпуске большего количества ветеринаров, но и о том, чтобы сделать наши сельские районы более привлекательными».
Также предлагают ввести финансовые стимулы для городских студентов и льготы по студенческим кредитам для выпускников, которые отправляются работать в буш.[София Джонсон, ветеринар]:
«Попробовать стоит. Знаете, что самое худшее, что может случиться? Ты получишь опыт и, может быть, у тебя появится несколько историй, которые можно будет рассказать в пабе».
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