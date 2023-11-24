В Австралии киношкола обучает инвалидов снимать фильмы

Эти австралийские студенты снимают свой первый фильм. Это комедийная драма под названием «Бегущий ручей». В центре..

Эти австралийские студенты снимают свой первый фильм. Это комедийная драма под названием «Бегущий ручей». В центре сюжета – жители городка, у которых проблема с выходом в Интернет.

Студенты учатся в киношколе. Она открылась в начале года в Лонсестоне на острове Тасмания. Сюда принимают людей с инвалидностью.

[студент]:

«Я подумал, что было бы неплохо вместе появиться на экране, чтобы это увидело много людей». [студент]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Киношколу открыла компания Bus Stop Films. Она обучает инвалидов уже больше десяти лет. Новая профессия помогает им находить работу.

[Трейси Корбин-Мэтчетт, сотрудница компании Bus Stop Films]:

«Мы устроили примерно тысячу студентов на оплачиваемую работу в киноиндустрию. Они заняты в разных проектах, начиная с создания телерекламы для крупных брендов и работы над такими телешоу, как «Выживший», «Мастер-шеф» и «Соседи», и заканчивая участием в съёмках фильмов, таких как «Тор» для компании Disney».

Премьера короткометражного фильма «Бегущий ручей» состоится в этом году. Её смогут увидеть не только в Австралии, но и в других странах.

[студентка]:

«Это здорово. Не могу дождаться».

А пока студенты решают, какое направление выбрать в кинопроизводстве, а также планируют съёмки новых фильмов.

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