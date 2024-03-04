Каменный Атлант снова возвышается в Долине храмов на Сицилии

Гигантский каменный Атлант вернулся в Долину храмов в Агридженто на Сицилии. Древнюю статую реставрировали 20 лет...
Дата загрузки: 2024-03-04
Гигантский каменный Атлант вернулся в Долину храмов в Агридженто на Сицилии. Древнюю статую реставрировали 20 лет. Её собрали из 90 фрагментов других таких же фигур, найденных среди руин храма. Высота Атланта – почти восемь метров.
Статую расположили на том месте, где когда-то находилась северо-восточная часть храма Зевса Олимпийского. Строить его начали в V веке до нашей эры в честь победы над финикийцами, но так и не достроили.
В 1401 году храм сильно пострадал от землетрясения. В XVIII веке его разграбили. Много камней перевезли в Порто-Эмпедокле недалеко от Агридженто и построили из них пирс.
Предполагается, что храм был высотой 20 метров, шириной – 56 и длиной – 112.
Колонны, то есть статуи, стояли вдоль стен и поддерживали стены здания. В этом отличие от других храмов того времени. Тогда колонны в основном служили только украшением.
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