Гигантский каменный Атлант вернулся в Долину храмов в Агридженто на Сицилии. Древнюю статую реставрировали 20 лет...

Каменный Атлант снова возвышается в Долине храмов на Сицилии

Гигантский каменный Атлант вернулся в Долину храмов в Агридженто на Сицилии. Древнюю статую реставрировали 20 лет. Её собрали из 90 фрагментов других таких же фигур, найденных среди руин храма. Высота Атланта – почти восемь метров.

Статую расположили на том месте, где когда-то находилась северо-восточная часть храма Зевса Олимпийского. Строить его начали в V веке до нашей эры в честь победы над финикийцами, но так и не достроили.

В 1401 году храм сильно пострадал от землетрясения. В XVIII веке его разграбили. Много камней перевезли в Порто-Эмпедокле недалеко от Агридженто и построили из них пирс.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Предполагается, что храм был высотой 20 метров, шириной – 56 и длиной – 112.

Колонны, то есть статуи, стояли вдоль стен и поддерживали стены здания. В этом отличие от других храмов того времени. Тогда колонны в основном служили только украшением.

Короткая ссылка на эту страницу: