Шезлонги вместо заснеженных склонов: французский курорт выживает в условиях тёплой зимы

Велосипеды на зиплайне и прогулки на свежем воздухе. Вот так теперь выглядит зимний отдых на французском..

Велосипеды на зиплайне и прогулки на свежем воздухе. Вот так теперь выглядит зимний отдых на французском горнолыжном курорте Отакам.

Здесь, во французских Пиренеях, зимы всё чаще без снега.

И хотя туристам по-прежнему нравится, персонал курорта уже начал задумываться, как будет зарабатывать на жизнь в будущем.

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[Мари-Флорентина Улен, менеджер курорта]:

«Станет ли в будущем такой отдых единственным возможным для нашего курорта зимой? Не знаю, на этот вопрос сложно ответить».

Мари-Флорентин Юлен – менеджер по маркетингу и коммуникациям горнолыжного курорта Отакам. Здесь решили не использовать машины для искусственного снега. А в соцсети теперь загружают фото с шезлонгами и барбекю, а не с заснеженными трассами.

[Мари-Флорентина Улен, менеджер курорта]:«В январе у нас обычно бывали сильные снегопады, что позволяло нам открыться на четыре недели февраля. В этом году снега вообще нет. Мы открыли лыжные трассы только на два дня».

Пока посетители наслаждаются альтернативными видами отдыха, местные компании сталкиваются с проблемой выживания. Эта лыжная школа закрыта, а в пунктах проката горнолыжного снаряжения нет клиентов.

[Жозиан Семп, владелица магазина проката лыжного снаряжения]:«Если у нас и дальше будут такие сезоны, нам придётся закрыться. Мы не сможем продолжать. Нам нужно будет подумать о чём-то другом».

В местном ресторане посетители обедают на открытом воздухе, а работники стараются сохранять позитивный настрой.

Экологи предупреждают, что к 2050 году большинство горнолыжных курортов Франции ощутят на себе последствия изменения климата. При этом больше всего пострадают районы к югу от Альп.

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