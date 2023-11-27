Снег озадачил льва в косовском заповеднике

В знаменитом медвежьем заповеднике рядом с косовской Приштиной выпал первый снег. Местный лев, похоже, озадачен. Большая..

В знаменитом медвежьем заповеднике рядом с косовской Приштиной выпал первый снег. Местный лев, похоже, озадачен. Большая кошка родом из жаркой Африки осторожно исследует непривычный покров, а потом возвращается в тёплый вольер.

[Альбана Хоти, руководитель службы содержания животных]:

«Мы знаем, что для него это не лучшая среда, но мы устроили ему комфортное пространство на зиму и установили обогреватель, который очень ему помогает».

Заповедник создали десять лет назад. В основном, здесь живут бурые медведи, спасённые из неволи. Их размещают в просторных вольерах, максимально приближённых к естественной среде обитания.

Но в прошлом году к медведям присоединился непривычный для Европы обитатель – лев по кличке Гьон. Его держали в местном ресторане для развлечения клиентов. После оформления юридических документов животное планируют перевезти в Южную Африку.

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В заповеднике содержат 20 бурых медведей, но не все впали в спячку. Сотрудница объясняет причину.

[Альбана Хоти, руководитель службы содержания животных]:

«Четыре-пять наших медведей не впадают в полную спячку, потому что они никогда не жили в дикой природе. Иногда они могут немного поспать, но потом снова выходят».

Зимняя спячка у медведей обычно наступает, когда выпадает снег и температура воздуха стабильно держится ниже нуля. У бурых медведей температура тела снижается с 37°C до 31°C. Медведь может проспать от двух месяцев до полугода. При этом организм продолжает функционировать за счёт накопленных жировых запасов.

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