Первый в мире тематический парк «Зверополис» откроется в Диснейленде в Шанхае

Первый в мире тематический парк, посвящённый мультфильму «Зверополис», откроется 20 декабря в Диснейленде в Шанхае. Поклонники..
Дата загрузки: 2023-11-30
Прогуливаясь по улицам Зверополиса, можно услышать, как переговариваются соседи в домах, и даже присоединиться к их беседе. А тех, кто хочет более ярких впечатлений, ждёт захватывающий аттракцион с участием полицейских – крольчихи Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда. Вместе с этими героями мультфильма можно броситься в погоню за преступниками и найти похищенных жителей Зверополиса.
[гостья Диснейленда]:
«Мы смотрели анимационный фильм «Зверополис». И нас очень взволновала новость о том, что появится такое место, где всё воссоздано в реальности. Кажется, парк откроется в конце декабря, и мы ждём с нетерпением».
Диснеевский мультфильм «Зверополис» вышел в прокат в 2016 году. Кассовые сборы превысили миллиард долларов. Бюджет при этом составил 150 миллионов.
Фильм рассказывает о жизни огромного города, населённого зверями самого разного размера. Мегаполис разделён на множество районов, включая элитный Сахара-сити и мрачный Тундратаун.
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