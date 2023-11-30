Первый в мире тематический парк, посвящённый мультфильму «Зверополис», откроется 20 декабря в Диснейленде в Шанхае. Поклонники..

Первый в мире тематический парк «Зверополис» откроется в Диснейленде в Шанхае

Первый в мире тематический парк, посвящённый мультфильму «Зверополис», откроется 20 декабря в Диснейленде в Шанхае. Поклонники анимационной ленты увидят любимых персонажей и смогут окунуться в кипящую жизнь сказочного города.

Прогуливаясь по улицам Зверополиса, можно услышать, как переговариваются соседи в домах, и даже присоединиться к их беседе. А тех, кто хочет более ярких впечатлений, ждёт захватывающий аттракцион с участием полицейских – крольчихи Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда. Вместе с этими героями мультфильма можно броситься в погоню за преступниками и найти похищенных жителей Зверополиса.

[гостья Диснейленда]:

«Мы смотрели анимационный фильм «Зверополис». И нас очень взволновала новость о том, что появится такое место, где всё воссоздано в реальности. Кажется, парк откроется в конце декабря, и мы ждём с нетерпением».

Диснеевский мультфильм «Зверополис» вышел в прокат в 2016 году. Кассовые сборы превысили миллиард долларов. Бюджет при этом составил 150 миллионов.

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Фильм рассказывает о жизни огромного города, населённого зверями самого разного размера. Мегаполис разделён на множество районов, включая элитный Сахара-сити и мрачный Тундратаун.

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