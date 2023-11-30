Копенгаген: дом, который «перерабатывает» сам себя

В 60-х годах это здание на северо-западе Копенгагена было офисом секретариата городской администрации. Теперь его превращают..
Дата загрузки: 2023-12-01
Правда, реконструкция проходит не совсем обычно. Все элементы внутри стараются по-максимуму использовать повторно. Похоже на то, будто дом «перерабатывает» сам себя.[Сорен Пильманн, основатель Pihlmann Architects]:
«Мы воспользовались этой возможностью, чтобы посмотреть, сколько мы сможем повторно использовать на месте, потому что считали, что это очень актуальная задача в архитектуре».
Ориентируясь на экологичность, архитекторы пытаются использовать как можно больше материалов старого здания. Например, из перегородок пола делают лестницы и мебель, а фасадной плиткой покрывают полы.[Сорен Пильманн, основатель Pihlmann Architects]:
«Я в этом бизнесе уже десять лет. И я чувствую, что последние три-четыре года эти тренды задают траекторию того, куда движется архитектура».
Центральное место в трансформации здания заняло повторное использование тяжёлых бетонных плит.[Сорен Кааре-Андерсен, глава Bikubenfonden]:
«Наверное, было бы на 25% дешевле снести всё и построить что-то новое. Но в здании не было бы той души».
В ближайшие три года Копенгаген будет оставаться Всемирной столицей архитектуры. В этот период пройдут многочисленные встречи, конференции и выставки.
На них, в частности, обсудят и другой экологичный подход к строительству. Он включает использование таких материалов, как древесина, бамбук и биомасса, а также более экологичную обработку традиционных материалов – бетона, стали и алюминия.
Что касается этого центра, то в нём будут проходить сценические представления и выставки. Также там будут работать кафе. Ожидается, что реконструкцию завершат в 2025 году.
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