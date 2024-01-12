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Телеканал NTD

США и их союзники начали совместные удары по объектам хуситов в Йемене

США и их союзники начали совместные удары по объектам хуситов в Йемене

Центральное командование США заявило, что начало совместные удары по объектам хуситов в Йемене. Это стало ответом..

Дата загрузки: 2024-01-12

США и их союзники начали совместные удары по объектам хуситов в Йемене
Центральное командование США заявило, что начало совместные удары по объектам хуситов в Йемене. Это стало ответом на нападения поддерживаемых Ираном боевиков на суда в Красном море.

Многонациональная операция проводилась совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна.

Министерство обороны Великобритании заявило, что «по предварительным признакам, хуситы потеряли прежнюю способность угрожать торговому судоходству».

Нападения на суда в Красном море продолжаются с ноября. Они нарушили морскую торговлю, поскольку ведущие мировые грузовые компании теперь прокладывают маршруты вокруг мыса Доброй Надежды в обход Суэцкого канала.

Хуситы заявили, что так они выражают поддержку палестинцам и ХАМАС в секторе Газа, и что нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в анклаве.

Коалиция во главе с США наносит удары с воздуха и с моря по военным объектам хуситов. Её уже поддержала и Япония. Главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил журналистам, что его страна осуждает действия хуситов.

[Ёсимаса Хаяси, Главный секретарь кабинета министров]:
«Кроме того, Япония поддерживает решение США и их союзников выполнить свои обязательства, чтобы обеспечить свободный и безопасный проход судов».

Австралия же заявила, что предоставила кадровую поддержку США и Великобритании в их ударах по военным объектам хуситов.

[Ричард Марлз, министр обороны Австралии]:
«Действия, которые предприняли при поддержке Австралии, направлены на сохранение свободы судоходства в открытом море, на поддержание глобальной торговли, которая имеет центральное значение для национальных интересов Австралии».

Между тем, в четверг США осудили захват Ираном нефтяного танкера у берегов Омана и призвали к немедленному освобождению судна и его экипажа.

Танкер «Сент-Николас» с иракской нефтью направлялся в Турцию. Он ходит под флагом Маршалловых островов. Как сообщили иранские государственные СМИ, Тегеран захватил его в ответ на конфискацию США того же судна и нефти в прошлом году.

Это может привести к ещё большему обострению региональной напряжённости.
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