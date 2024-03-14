Израиль обещает, что гумпомощь не достанется ХАМАС

Помощь, поступающая по морю, достанется палестинскому гражданскому населению в секторе Газа, а не ХАМАС. Об этом..

Помощь, поступающая по морю, достанется палестинскому гражданскому населению в секторе Газа, а не ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. [Йоав Галант, министр обороны Израиля]:«Гуманитарный вопрос, который вскоре будет на повестке дня в связи с ожидаемым прибытием судов, – главная тема в рамках обеспечения поставок гражданскому населению, а не ХАМАС. Любое подобное действие ослабляет ХАМАС и усиливает нашу хватку».

Во вторник судно с гуманитарной помощью для сектора Газа весом 200 тонн покинуло Кипр. Это пилотный проект по открытию морского коридора для доставки грузов гражданскому населению анклава.

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Как сообщают гуманитарные агентства, после пяти месяцев войны сотни тысяч палестинцев находятся на грани голода. Так, ООН предупреждает, что, по меньшей мере, 576 000 человек в Газе, то есть четверть населения анклава, остро нуждаются в продовольствии.

Американские военные заявили, что гуманитарную помощь в Газу доставит также их судно.

В то время как поставки грузов по суше были приостановлены, внимание переключилось на альтернативные маршруты, включая доставку по морю и воздуху.

На этих кадрах несколько самолётов сбрасывают поддоны с гуманитарной помощью на севере Газы.

Эксперты говорят, что такой вид доставки менее эффективный, поскольку почти невозможно гарантировать, что грузы распределят среди тех, кто больше всего в них нуждается.

Доставку гуманитарных грузов по суше в основном приостановили. Причина в том, что вооружённые группировки палестинцев нападают на машины и пытаются их разграбить.

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