Израиль посоветовал ХАМАС «вернуться с других планет на Землю»

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проинформировал военный кабинет о следующих шагах в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Таль Хейнрих. [Таль Хейнрих, пресс-секретарь правительства Израиля]:«Мы продолжим делать всё возможное, чтобы освободить 134 заложника, которых всё ещё удерживает террористическая организация ХАМАС, и вернуть их семьям».

В настоящее время ХАМАС обдумывает предложение, согласованное Израилем на переговорах с посредниками в Париже на прошлой неделе. Оно предусматривает прекращение огня и приостановку боевых действий на 40 дней, что может стать первым продолжительным перемирием в пятимесячной войне.

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По словам источника, близкого к переговорам, в рамках этого предложения боевики освободят некоторых, но не всех удерживаемых ими заложников. В обмен Израиль должен будет передать сотни палестинских заключённых, которах содержат в израильских тюрьмах, а также увеличить гуманитарную помощь для сектора Газа и вывести войска из населённых пунктов анклава.

[Таль Хейнрих, пресс-секретарь правительства Израиля]:«Со стороны Израиля мы готовы, но остаётся вопрос, хочет ли ХАМАС. ХАМАС выдвигает странные требования с других орбит и с других планет. Если группировка вернётся к реальности, возможно, мы заключим сделку. Израильтяне конечно этого хотят. Мы хотим вернуть похищенных людей».

Посредники Израиля, ХАМАС и Катара во вторник выразили осторожную надежду на прогресс в переговорах о перемирии в Газе. До этого президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, соглашение о прекращении огня может быть достигнуто менее чем за неделю, что остановит войну во время священного для мусульман месяца Рамадан.

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