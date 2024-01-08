Израиль заявил об уничтожении 8000 боевиков ХАМАС

Израильские силы полностью разрушили военную структуру ХАМАС на севере Газы и уничтожили в этом районе около..

Израильские силы полностью разрушили военную структуру ХАМАС на севере Газы и уничтожили в этом районе около 8000 боевиков. Об этом сообщил представитель армии Даниэль Хагари.

Он также добавил, что военные захватили десятки тысяч единиц оружия и миллионы документов.

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[Даниэль Хагари, представитель израильской армии]:«Боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года. Мы действуем в соответствии с планом достижения целей войны – ликвидировать ХАМАС на севере и юге».

А премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет продолжать войну против ХАМАС до тех пор, пока не достигнет всех её целей.

Между тем, Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой недельный визит в страны Ближнего Востока. До этого он встретился с президентом Турции, обсудив гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

В ходе поездки Блинкен посетит Израиль, Западный берег, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. Главная цель его визита – не допустить, чтобы конфликт в секторе Газа распространился на другие страны региона. Он говорит, что у этого будут «катастрофические последствия».

По его словам, нужно остановить распространение войны на Ливан, Западный берег и морские пути Красного моря, где йеменские хуситы, связанные с Ираном, обещают продолжать атаки на иностранные суда до тех пор, пока Израиль не прекратит свою операцию в палестинском анклаве.

Между тем, члены семей оставшихся в Газе заложников ХАМАС призвали Катар и другие стороны переговоров «удвоить усилия» и обеспечить освобождение их близких.

Из примерно 240 человек, взятых в плен 7 октября, почти половина была освобождена во время короткого перемирия в ноябре.

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