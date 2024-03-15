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Тысячи израильтян требуют освобождения заложников из плена ХАМАС

Тысячи израильтян требуют освобождения заложников из плена ХАМАС

Тысячи жителей Израиля вышли на улицы, требуя немедленного освобождения заложников из сектора Газа. Они прошли маршем..

Дата загрузки: 2024-03-15

Тысячи израильтян требуют освобождения заложников из плена ХАМАС
Тысячи жителей Израиля вышли на улицы, требуя немедленного освобождения заложников из сектора Газа. Они прошли маршем по дорогам Тель-Авива с изображениями женщин, захваченных ХАМАС 7 октября, и в одном месте ненадолго перекрыли шоссе.

По данным израильских властей, в руках палестинской группировки должно оставаться 134 заложника. Предполагается, что их удерживают в секторе Газа. В целом в результате нападения ХАМАС в октябре более 1200 израильтян было убито. Ещё 253 человека захватили в плен.

[Смир Дан, дядя заложника]:
«Мы хотим добиться переговоров. Мы знаем, что вернуть их живыми можно с помощью дипломатов, людей, которые умеют вести переговоры. У них должен быть шанс сделать это. Пришло время дать им возможность».

[Ифат Кальдерон, двоюродная сестра заложника]:
«Мы можем заключить сделку прямо сейчас. Но мне кажется, что они не хотят этого делать. И они делают всё, чтобы этого не делать».

В администрации Биньямина Нетаньяху говорят, что правительство хочет вернуть всех, и что ХАМАС в ходе переговоров всё ещё выдвигает неприемлемые требования. ХАМАС, в свою очередь, обвиняет Израиль в срыве переговоров о прекращении огня.

Между тем, в Тель-Авиве прошёл ещё один протест. Участники требовали, чтобы в армию начали призывать ультраортодоксальных евреев-мужчин.

Их освобождение от службы давно вызывает разногласия. На фоне мобилизации для войны остальные граждане всё больше недовольны.

По данным израильских СМИ, в этом протесте приняло участие около 10 тысяч человек.
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