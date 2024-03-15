Тысячи израильтян требуют освобождения заложников из плена ХАМАС

Тысячи жителей Израиля вышли на улицы, требуя немедленного освобождения заложников из сектора Газа. Они прошли маршем по дорогам Тель-Авива с изображениями женщин, захваченных ХАМАС 7 октября, и в одном месте ненадолго перекрыли шоссе.

По данным израильских властей, в руках палестинской группировки должно оставаться 134 заложника. Предполагается, что их удерживают в секторе Газа. В целом в результате нападения ХАМАС в октябре более 1200 израильтян было убито. Ещё 253 человека захватили в плен.

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[Смир Дан, дядя заложника]:«Мы хотим добиться переговоров. Мы знаем, что вернуть их живыми можно с помощью дипломатов, людей, которые умеют вести переговоры. У них должен быть шанс сделать это. Пришло время дать им возможность».[Ифат Кальдерон, двоюродная сестра заложника]:«Мы можем заключить сделку прямо сейчас. Но мне кажется, что они не хотят этого делать. И они делают всё, чтобы этого не делать».

В администрации Биньямина Нетаньяху говорят, что правительство хочет вернуть всех, и что ХАМАС в ходе переговоров всё ещё выдвигает неприемлемые требования. ХАМАС, в свою очередь, обвиняет Израиль в срыве переговоров о прекращении огня.

Между тем, в Тель-Авиве прошёл ещё один протест. Участники требовали, чтобы в армию начали призывать ультраортодоксальных евреев-мужчин.

Их освобождение от службы давно вызывает разногласия. На фоне мобилизации для войны остальные граждане всё больше недовольны.

По данным израильских СМИ, в этом протесте приняло участие около 10 тысяч человек.

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