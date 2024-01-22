Нетаньяху отклонил условия освобождения заложников, выдвинутые ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил условия, выдвинутые ХАМАС для прекращения войны и освобождения заложников. Они включали полный вывод войск Израиля и сохранение ХАМАС у власти в секторе Газа. [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«В обмен на освобождение наших заложников ХАМАС требует прекращения войны, вывода наших войск из сектора Газа, освобождения всех убийц и насильников. И оставить ХАМАС нетронутым».

В конце ноября прошлого года Израиль заключил сделку с ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта. Она позволила освободить 100 из примерно 240 заложников, которых группировка захватила в плен 7 октября. В обмен на это выпустили 240 палестинцев, которые содержались в израильских тюрьмах.

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Теперь на Нетаньяху оказывают всё больше давления, чтобы добиться освобождения оставшихся 136 заложников.

В воскресенье группа протестующих собралась у офиса премьера в Иерусалиме. В основном это родственники заложников.

[Джон Полин, отец израильского заложника]:«Мы служим стране, мы посылаем наших детей служить стране, мы платим налоги и в обмен на всё это мы ожидаем, что правительство страны защитит нас. 7 октября это правительство с треском провалилось, допустило колоссальную катастрофу, и мы до сих пор не оправились». [Гилад Шохам, отец израильского заложника]:«Если им не нравится эта сделка, они должны заключить другую. Нам нужно, чтобы все сели за один стол и заключили сделку, потому что наши 136 заложников находятся в большой опасности, некоторые из них уже мертвы».

Президент США Джо Байден недавно сказал, что говорил с Нетаньяху о возможных решениях по созданию независимого палестинского государства, предположив, что один из путей может включать в себя немилитаризованное правительство.

Однако Нетаньяху говорит, что Израиль не будет рисковать своей безопасностью и планирует сохранить контроль над всей территорией Западного берега реки Иордан.

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