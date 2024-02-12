Израильские военные освободили двух пожилых заложников в секторе Газа

Израиль освободил двух своих заложников в городе Рафах в секторе Газа. Это стало возможным благодаря операции..

Израиль освободил двух своих заложников в городе Рафах в секторе Газа. Это стало возможным благодаря операции специальных подразделений Сил обороны страны и службы безопасности. 60-летнего Фернандо Саймона Мармана и 70-летнего Луи Хэра доставили в больницу. Они находятся в удовлетворительном состоянии. [Арнон Афек, сотрудник больницы]:«Я очень рад сообщить, что этой ночью двух освобождённых заложников доставили по воздуху сюда – в Медицинский центр Шиба, крупнейшую больницу Израиля. Их приняли в отделение скорой помощи. Наши сотрудники провели первичный осмотр. Они в стабильном состоянии».

При этом, как сообщают палестинские органы здравоохранения, в результате авиаударов Израиля утром в понедельник по южному городу Газы погибло не менее 37 человек.

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Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы военные разработали план эвакуации Рафаха, который находится на границе Газы с Египтом. ЦАХАЛ намерен уничтожить четыре батальона ХАМАС, которые, по его данным, там дислоцируются.

Перед предыдущими нападениями на города Газы израильские военные сказали мирным жителям бежать на юг. Но теперь, очевидно, отступать больше некуда.

Нетаньяху также заявил, что из 132 оставшихся израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в живых осталось достаточно, чтобы продолжать военную операцию.

Между тем, израильские силы обнаружили сеть туннелей, которые частично проходят под управлением БАПОР – главного агентства ООН в секторе Газа. Они назвали это новым доказательством того, что ХАМАС использовал организацию в своих целях.

Как сообщается, в туннелях под штаб-квартирой агентства нашли офисное помещение с сейфами, а также компьютерные серверы и аккумуляторные батареи.

БАПОР заявил, что покинул штаб-квартиру 12 октября, поэтому (цитата) «не может подтвердить или иным образом прокомментировать» выводы Израиля.

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