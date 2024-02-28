Пожилая супружеская пара и их сын, похищенные в 2022 году исламистской группировкой в Мали, выходят из..

Два года в плену: в Италию вернулась семья, которая была в заложниках у боевиков в Мали

Пожилая супружеская пара и их сын, похищенные в 2022 году исламистской группировкой в Мали, выходят из самолёта в римском аэропорту Чампино.

Перед тем как попасть в плен, Рокко и Джованни Лангоне, а также Мария Доната Кайвано жили в религиозной общине в городе Кутиала на юге Мали. Их захватили джихадисты, связанные с боевиками «Аль-Каиды» – группировки, запрещённой в России и других странах.

Правительство Италии заявило, что их освобождение обеспечили итальянская разведка и Министерство иностранных дел. Они сотрудничали с представителями племён и малийской разведкой. Никакой дополнительной информации не предоставили.

На момент похищения супругам было около 70 лет, а их сыну – примерно 50.

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Их второй сын, который оставался в Италии, поблагодарил правительство за помощь в освобождении его семьи.

[Даниэль Лангоне, сын похищенной супружеской пары]:«Я хочу от всей души поблагодарить итальянское правительство и кризисный отдел за то, как они мне помогли. Могу сказать, что я ни дня не сомневался, что их привезут ко мне домой в целости и сохранности. Просто нет слов, меня переполняют эмоции. Не желаю никому пережить то, что пережил я».

Мали годами пытается сдержать исламистских повстанцев, которые дестабилизирует целый регион. При этом боевики используют страну как опорный пункт для нападений на другие страны Западной Африки.

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