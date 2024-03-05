Израиль: БАПОР наняло более 450 боевиков ХАМАС

Агентство ООН по оказанию помощи в секторе Газа – БАПОР – наняло более 450 «военных оперативников»..
Дата загрузки: 2024-03-05
«Более 450 сотрудников БАПОР – боевики террористических группировок в секторе Газа. Более 450. Это не просто совпадение, это систематический процесс. Нельзя утверждать, что об этом не знали. ХАМАС эксплуатирует гуманитарные организации и использует их для совершения преступлений против человечности».
БАПОР уже находится в центре дипломатического скандала. Ранее Израиль обвинил агентство в том, что многие из его сотрудников одновременно являются членами ХАМАС, и некоторые из них даже принимали участие в нападении на Израиль 7 октября, которое спровоцировало войну в Газе.
С тех пор США и другие страны приостановили финансирование агентства.
В видеообращении для прессы официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари продемонстрировал голосовые записи, на которых, по его словам, сотрудники БАПОР обсуждали свои действия во время нападения, включая въезд в Израиль и похищение израильских женщин.
Ранее в понедельник группа экспертов ООН сообщила, что существуют «разумные основания полагать», что 7 октября в некоторых местах происходило сексуальное насилие, включая групповые изнасилования.
Между тем, глава БАПОР Филипп Лаззарини раскритиковал заявление Биньямина Нетаньяху о том, что его агентство не будет частью послевоенной Газы. При этом он не упомянул последние обвинения, выдвинутые израильскими военными.
Ранее в тот же день Лаззарини сообщил Генеральной ассамблее ООН, что БАПОР еле сводит концы с концами после того, как 16 стран приостановили его финансирование в общей сложности на 450 миллионов долларов.
В БАПОР работает 13 000 жителей Газы. Они управляют школами, медицинскими клиниками и другими социальными службами, а также распределяют гуманитарную помощь.
Израиль пообещал продолжать своё наступление до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС и не обеспечит освобождение 134 заложников, удерживаемых в Газе.
Исламистская группировка удерживает контроль над анклавом. В прошлом она обещала уничтожить Израиль.
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