Аргентинка открыла центр по спасению лошадей-инвалидов

В течение недели Лорена Мелантони работает в прокуратуре Аргентины. Но в выходные она превращается в спасительницу..

В течение недели Лорена Мелантони работает в прокуратуре Аргентины. Но в выходные она превращается в спасительницу лошадей. Для этих животных она основала приют под названием «Мечтаем о надежде».

На своём участке площадью 50 гектаров в провинции Буэнос-Айрес Лорена построила стойла и конюшни. Здесь свои дни доживают лошади, у которых в противном случае вообще не было бы шанса на жизнь. Многие годами терпели жестокое обращение. И только сейчас наконец почувствовали от человека доброту и ласку.

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[Лорена Мелантони, основательница приюта для лошадей]:«Цель заповедника – дать второй шанс лошадям, которых никто не хочет брать на содержание. Это старые лошади, лошади-инвалиды с ампутированными конечностями, без одного глаза. Они остаются со мной до своего последнего дня жизни».

Самый новый постоялец приюта – Бако. Его нашли в канаве с повреждением позвоночника.

[Лорена Мелантони, основательница приюта для лошадей]:«Лошадь запрягали в телегу. Она была совершенно истощена и от изнеможения упала в канаву. Поскольку она не смогла прийти в себя, владельцы, похоже, избили её, сломав позвоночник. Теперь мы будем её лечить».

Лорена говорит, что на этой работе постоянно видит свидетельства человеческой жестокости. Но занятие оставлять не собирается, поскольку уже не может обойтись без еженедельных визитов к лошадям.

[Лорена Мелантони, основательница приюта для лошадей]:«Я жду всю неделю, чтобы приехать и их увидеть. Мне не терпится побыть с ними. Когда я прихожу в конюшню, всё меняется, я постоянно этого жду. Я обнимаю их, нюхаю, целую. А потом ухожу спокойной и счастливой. Это заряжает меня на всю неделю».

Поддерживать приют непросто. Лорена зависит от пожертвований. Их она собирает, рассказывая людям о своём центре, а также приглашая всех желающих пообщаться с лошадьми.

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