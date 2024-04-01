Израильские военные заявили, что ликвидировали высокопоставленного члена «Хезболлы» в результате авиаудара по транспортному средству в Ливане...

Война в Газе: убийство командира «Хезболлы» и протесты в израильских городах

Израильские военные заявили, что ликвидировали высокопоставленного члена «Хезболлы» в результате авиаудара по транспортному средству в Ливане. По их данным, это был Исмаил аль-Зин – командир противотанкового ракетного подразделения сил «Хезболла Радван».

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что аль-Зин был экспертом по противотанковым ракетам и отвечал за десятки атак на израильских гражданских лиц и военных.

Источник, близкий к «Хезболле», заявил, что Аль-Зин не был высокопоставленной фигурой, но подтвердил, что он состоял в элитном подразделении группировки.

Между тем, десятки тысяч людей вышли на улицы израильских городов с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они недовольны тем, что тот не хочет идти на уступки и соглашаться на условия ХАМАС, чтобы освободить 130 заложников, которые остаются в руках боевиков с 7 октября.

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В некоторых районах Иерусалима произошли стычки между полицией и протестующими. Правоохранители использовали водомёты. Несколько человек арестованы.

Часть протестующих также направилась в район, где проживают ультраортодоксальные евреи, и устроила там потасовки. Многие израильтяне недовольны тем, что ультраортодоксальные евреи-мужчины освобождены от военной службы.

Около 600 израильских солдат были убиты с момента нападения ХАМАС 7 октября и последовавшей войны в секторе Газа. Это самые большие потери среди военных Израиля за последние годы.

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